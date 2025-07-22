Aç karnına spor yapmak: Yağ yakımı mı, kas kaybı mı?

Sabah erken saatlerde aç karnına yapılan spor, özellikle yağ yakmak isteyenler arasında popüler bir yöntem haline geldi. Ancak bu alışkanlık gerçekten işe yarıyor mu, yoksa vücuda zarar mı veriyor? Aç karnına sporun bilimsel dayanaklarına, avantajlarına ve dikkat edilmesi gereken noktalarına birlikte bakalım.
Aç karnına spor nedir?
Genellikle sabah saatlerinde, kahvaltı yapmadan önce yapılan egzersiz türüdür. Bu yöntemin amacı, vücudu glikojen yerine yağ yakmaya teşvik etmektir.
Avantajları:
1. Yağ yakımını artırabilir
Aç karnına yapılan egzersizde, düşük glikojen seviyeleri nedeniyle vücut enerji için yağ depolarını kullanabilir. Bu, özellikle sabit tempolu kardiyo için geçerlidir.
2. İnsülin duyarlılığını artırır
İnsülin direnci olan bireylerde aç karnına yapılan düşük yoğunluklu egzersiz, kan şekeri düzenine destek olabilir.
3. Gün boyu metabolizmayı canlı tutabilir
Sabah yapılan egzersiz, gün boyunca kalori yakımını artırabilir ve daha dinç hissetmeni sağlar.
Dezavantajları:
1. Kas kaybı riski
Yeterli enerji olmadan yapılan egzersiz, özellikle direnç antrenmanlarında kas kaybına yol açabilir.
→ Çözüm: Egzersizden önce BCAA ya da protein ağırlıklı küçük bir ara öğün tercih edilebilir.
2. Performans düşüklüğü
Aç karnına spor, özellikle yoğun veya uzun süreli egzersizlerde performansı azaltabilir.
3. Düşük tansiyon ve baş dönmesi riski
Yetersiz enerjiyle yapılan spor, özellikle sabah saatlerinde baş dönmesine ve halsizliğe neden olabilir.
Kimler için uygundur?
Hafif tempolu yürüyüş veya yoga yapanlar
Kilo vermeyi hedefleyen ama yüksek performans gerektirmeyen spor yapanlar
Metabolik sağlık üzerinde çalışmak isteyenler
Kimler dikkat etmeli?
Kas kazanımı hedefleyenler
Hipoglisemi ya da düşük tansiyon problemi olanlar
Uzun süreli ve yoğun antrenman yapanlar
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