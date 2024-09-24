Aralıklı Oruç: Kilo Vermenin Yeni Modası mı?

Aralıklı Oruç Nedir?

Aralıklı oruç, belirli zaman dilimlerinde yemek yenilerek, kalan sürede ise oruç tutulması anlamına gelir. Yani, ne yediğinizden ziyade ne zaman yediğiniz önemlidir. En yaygın yöntemlerden biri, 16 saat oruç tutarak, geri kalan 8 saatte tüm öğünlerinizi tüketmektir.

Neden Kilo Verdirir?

Kalori Açığı: Aralıklı oruç, doğal olarak kalori alımını azaltmanıza yardımcı olur. Daha kısa bir beslenme penceresi, daha az yemek yeme olasılığını artırır.

Metabolizma Hızı: Bazı araştırmalar, aralıklı orucun metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırabileceğini göstermektedir.

İnsülin Duyarlılığı: Aralıklı oruç, insülin direncini azaltarak vücudun şekeri daha etkili kullanmasına yardımcı olabilir.

Otonom Sinir Sistemi: Aralıklı oruç, otonom sinir sistemini etkileyerek enerji harcamasını artırabilir.

Aralıklı Orucun Faydaları Nelerdir?

Kilo Verme: Kalori açığı yaratarak kilo vermeye yardımcı olur.

Metabolik Sağlık: İnsülin direncini azaltarak tip 2 diyabet riskini düşürebilir.

Kalp Sağlığı: Kan basıncı ve kolesterol seviyelerini iyileştirebilir.

Obezite İle İlgili Hastalıklar: Karaciğer yağlanması, polikistik over sendromu gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olabilir.

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