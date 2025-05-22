Avokadolu kakaolu dondurma tarifi

Yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek için tatlı bir şeyler aradığınızda, sağlıklı seçeneklere yönelmek çoğu zaman zor olabilir. Ancak, lezzetinden ödün vermek zorunda kalmadan hem sağlıklı hem de nefis bir tatlı yapmak mümkün! Avokadolu Kakao Dondurma tarifi, hem pratik hem de besleyici bir alternatif arayanlar için mükemmel bir çözüm sunuyor. Avokadonun kremamsı yapısı, bu dondurmanın hafif ve yumuşak dokusunu oluştururken, kakao ise zengin bir çikolata tadı veriyor. Şeker yerine doğal tatlandırıcılar kullanarak tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde atlatmanıza yardımcı olan bu tarif, yazın en favori tatlısı olmaya aday. Hem vücudunuza iyi gelir, hem de tatlı ihtiyacınızı fazlasıyla karşılar.

Malzemeler:

1 adet olgun avokado

2 yemek kaşığı kakao tozu (şekersiz)

1 su bardağı badem sütü (veya süt alternatifiniz)

1-2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

1 tatlı kaşığı vanilya özü

Yapılışı:

Avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın, bir kaba koyun.

Kakao tozu, badem sütü, tatlandırıcı ve vanilya özüyle birlikte mikserde iyice pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Karışımı dondurma kalıplarına dökün ve dondurun.

Yaklaşık 4 saat sonra dondurma hazır olacaktır.