B12 Vitamini: Neden Önemlidir ve Eksikliğinde Ne Olur?

B12 Vitamininin Görevleri
Sinir Sistemi: Beyin ve sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasını sağlar.
Kan Hücreleri: Kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur.
Enerji Üretimi: Hücrelerin enerji üretmesine katkıda bulunur.
DNA Sentezi: Genetik materyalin çoğalmasında rol oynar.
B12 Vitamini Eksikliğinin Belirtileri
B12 vitamini eksikliği, genellikle yavaş gelişir ve belirtileri de kişiye göre farklılık gösterebilir. En sık görülen belirtiler arasında şunlar yer alır:
Yorgunluk ve halsizlik: En yaygın belirtilerden biridir.
Solukluk: Kırmızı kan hücrelerinin azalması nedeniyle cilt soluk bir görünüme sahip olabilir.
Nefes darlığı: Fiziksel aktivitelerde nefes darlığı çekilebilir.
Baş dönmesi: Düşük tansiyon veya anemi nedeniyle baş dönmesi görülebilir.
Kas güçsüzlüğü: Kaslarda güçsüzlük ve karıncalanma hissi olabilir.
Denge sorunları: Koordinasyon bozuklukları ve denge sorunları yaşanabilir.
Hafıza sorunları: Konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık ve karışıklık gibi belirtiler görülebilir.
Depresyon: B12 vitamini eksikliği, depresyon riskini artırabilir.
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