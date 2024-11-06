B12 Vitamini: Neden Önemlidir ve Eksikliğinde Ne Olur?

B12 Vitamininin Görevleri

Sinir Sistemi: Beyin ve sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kan Hücreleri: Kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur.

Enerji Üretimi: Hücrelerin enerji üretmesine katkıda bulunur.

DNA Sentezi: Genetik materyalin çoğalmasında rol oynar.

B12 Vitamini Eksikliğinin Belirtileri

B12 vitamini eksikliği, genellikle yavaş gelişir ve belirtileri de kişiye göre farklılık gösterebilir. En sık görülen belirtiler arasında şunlar yer alır:

Yorgunluk ve halsizlik: En yaygın belirtilerden biridir.

Solukluk: Kırmızı kan hücrelerinin azalması nedeniyle cilt soluk bir görünüme sahip olabilir.

Nefes darlığı: Fiziksel aktivitelerde nefes darlığı çekilebilir.

Baş dönmesi: Düşük tansiyon veya anemi nedeniyle baş dönmesi görülebilir.

Kas güçsüzlüğü: Kaslarda güçsüzlük ve karıncalanma hissi olabilir.

Denge sorunları: Koordinasyon bozuklukları ve denge sorunları yaşanabilir.

Hafıza sorunları: Konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık ve karışıklık gibi belirtiler görülebilir.

Depresyon: B12 vitamini eksikliği, depresyon riskini artırabilir.

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