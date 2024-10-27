Bu İçeceklerle Bağışıklığınızı Güçlendirebilirsiniz

Zencefilli Limon Çayı: Zencefilin anti-inflamatuar özellikleri ve limonun C vitamini içeriği sayesinde bu çay, soğuk algınlığına karşı harika bir doğal ilaçtır.

Malzemeler:

1 su bardağı su

1-2 dilim taze zencefil (rendelenmiş veya ince dilimlenmiş)

1 dilim limon

Bal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Suyu kaynatın: Bir tencereye suyu alın ve kaynatın.

Zencefil ve limonu ekleyin: Kaynayan suya rendelenmiş veya ince dilimlenmiş zencefil ile limon dilimlerini ekleyin.

Demleyin: Karışımı 5-10 dakika kadar kısık ateşte demleyin. Zencefilin acılığı ve limonun aroması suya iyice geçsin.

Süzün: Demlenen çayı bir süzgeç yardımıyla bardağa alın.

Tarçınlı Süt: Tarçın, antioksidan özellikleriyle bilinir ve bağışıklık sistemini destekler. Süt ise kalsiyum açısından zengindir.

Malzemeler:

1 su bardağı süt (tam yağlı, yarım yağlı veya bitkisel süt)

1/2 - 1 çay kaşığı tarçın (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Yapılışı:

Sütü ısıtın: Sütü orta ateşte hafifçe ısıtın. Çok sıcak olmamasına dikkat edin.

Tarçını ekleyin: Isınan sütün içine tarçını ekleyin ve iyice karıştırın.

Servis edin: Tarçının aroması sütte yayıldığında, tarçınlı sütünüz hazır!

Ihlamur Çayı: Ihlamur, sakinleştirici ve terletici özelliğiyle bilinir. Aynı zamanda boğaz ağrısını dindirmeye yardımcı olur.

Malzemeler:

Kurutulmuş ıhlamur çiçeği

Kaynar su

Yapılışı:

Demlik veya kupa hazırlayın: Ihlamurunuzu demlemek için temiz bir demlik veya kupa kullanabilirsiniz.

Ihlamur ekleyin: Demliğe veya kupanın içine 1-2 tatlı kaşığı kurutulmuş ıhlamur çiçeği ekleyin. Miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kaynar su ekleyin: Üzerine yeni kaynatılmış suyu ekleyin. Suyun sıcaklığı, ıhlamurun tüm aromalarını çıkarmasına yardımcı olacaktır.

Demleyin: Çayı 5-10 dakika kadar demlemeye bırakın. Bu süre zarfında ıhlamurun tüm faydaları suya geçecektir.

Süzün ve için: Demlenen çayı bir süzgeç yardımıyla bardağa alın ve sıcak olarak tüketin. İsterseniz bal veya limon ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz.

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