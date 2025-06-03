Buzdolabından çıkan mutluluk: Şekersiz soğuk tatlı tarifleri

Yazın kavurucu sıcaklarında canın tatlı çektiğinde, serinletici ama sağlıksız tatlılara yönelmek kolaydır. Oysa hem ferahlatan hem de rafine şeker içermeyen hafif lezzetlerle tatlı krizlerine çözüm bulmak mümkün! Üstelik bu tarifler; buzdolabından çıktığı anda seni mutlu edecek kadar pratik, doğal ve iç ferahlatıcı. Şekersiz ama lezzeti bol bu tariflerle yazın tatlı keyfi artık vicdan rahatlığıyla geliyor!

1. Muzlu-Kakaolu Dondurma (Sadece 2 Malzeme!)

Malzemeler:

2 olgun muz (dilimlenmiş ve dondurulmuş)

1 yemek kaşığı şekersiz kakao

Hazırlık:

Dondurulmuş muzları ve kakaoyu blenderdan geçir. Kıvamı dondurma gibi olunca hemen tüket veya 15–20 dakika buzdolabında beklet.

İsteğe bağlı olarak üzerine fındık kırığı ya da hindistan cevizi serpebilirsin.

2. Chia Tohumlu Hindistan Cevizi Puding

Malzemeler:

1 su bardağı şekersiz hindistan cevizi sütü

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı doğal vanilya özü (isteğe bağlı)

Üzeri için taze meyveler (çilek, yaban mersini, mango)

Hazırlık:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştır, dolaba koy. En az 3 saat (tercihen 1 gece) beklet.

Soğuk olarak, meyveyle süsleyip servis et.

3. Donmuş Yoğurtlu Meyve Lokmaları

Malzemeler:

1 su bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı doğranmış çilek, muz, yaban mersini (karışık olabilir)

1 çay kaşığı tarçın veya hindistan cevizi rendesi

Hazırlık:

Meyveleri yoğurda karıştır, yağlı kağıt serili bir tepsiye kaşık kaşık dök.

Buzlukta 2 saat beklet. Atıştırmalık olarak çıkarıp servis et.

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