Diyetle ruh halini güçlendirme ne yiyoruz, nasıl hissediyoruz?

Beslenme ve ruh hali arasındaki bağ, modern yaşamda gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Yediklerimiz, beyin kimyamızı ve dolayısıyla duygularımızı etkileme potansiyeline sahip.

Meyve ve sebzeler: Lif, vitamin ve mineral açısından zengin olan meyve ve sebzeler, sindirimi desteklediği gibi bağışıklık sistemini de güçlendirir. Bu gıdaların, stres seviyelerini düşürmeye ve genel ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabileceği yönünde görüşler vardır.

Antioksidanlar ve inflamasyon: Bazı gıdalar (örneğin koyu yeşil sebzeler, kırmızı meyveler) inflamasyonu azaltabilecek bileşenler içerir. Düşük inflamasyon düzeyi, hem beden sağlığı için hem de zihinsel huzur için avantaj sağlar.

Protein ve iyi yağlar: Yeterli protein alımı, sinir sistemi sağlığına katkı sağlar. Omega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar ise beyin fonksiyonlarını destekleyerek ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir.

İşlenmiş gıdalardan kaçınma: Şekerli ve yüksek düzeyde işlenmiş gıdalar, kısa vadede 'tatmin' sağlayabilir, ancak uzun vadede kandaki şeker dalgalanmaları ve enerji düşüşleri ruh halini olumsuz etkileyebilir.

Kendi "ruh hali dostu beslenme" tabağını oluştur: her öğünde bir porsiyon renkli sebze, bir kaliteli protein kaynağı ve sağlıklı yağ içeren bir gıda olsun. Böylece hem bedeni hem zihni beslemiş olursun.

