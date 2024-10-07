En İyi Diyet Hangisi? Kalıcı Sağlık İçin Beslenme Rehberiniz

Sağlıklı Beslenmenin Temel İlkeleri

Doğal ve İşlenmemiş Gıdalar: Paketlenmiş gıdalar yerine, taze meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller ve sağlıklı yağları tercih edin.

Denge: Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini dengeli bir şekilde almayı hedefleyin.

Bitkisel Gıdalar: Meyve ve sebzeleri bolca tüketerek lif alımınızı artırın.

Protein: Et, balık, yumurta, süt ürünleri ve bitkisel protein kaynakları (mercimek, nohut gibi) ile protein ihtiyacınızı karşılayın.

Sağlıklı Yağlar: Zeytinyağı, avokado, kuruyemiş gibi sağlıklı yağ kaynaklarını tüketin.

Şeker ve Tuz: Şekerli ve tuzlu gıdaları sınırlayın.

Kilo Vermeye Yardımcı Örnek Yemekler

Kahvaltı: Yulaf ezmesi, meyve ve ceviz

Öğle Yemeği: Mercimek çorbası, tam buğday ekmeği ve salata

Akşam Yemeği: Somon balığı, brokoli ve tatlı patates

Sağlıklı Atıştırmalıklar

Badem, ceviz gibi kuruyemişler

Yoğurt ve meyve

Havuç ve humus

Elma ve peynir

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