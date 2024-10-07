En İyi Diyet Hangisi? Kalıcı Sağlık İçin Beslenme Rehberiniz

Sağlıklı Beslenmenin Temel İlkeleri
Doğal ve İşlenmemiş Gıdalar: Paketlenmiş gıdalar yerine, taze meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller ve sağlıklı yağları tercih edin.
Denge: Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini dengeli bir şekilde almayı hedefleyin.
Bitkisel Gıdalar: Meyve ve sebzeleri bolca tüketerek lif alımınızı artırın.
Protein: Et, balık, yumurta, süt ürünleri ve bitkisel protein kaynakları (mercimek, nohut gibi) ile protein ihtiyacınızı karşılayın.
Sağlıklı Yağlar: Zeytinyağı, avokado, kuruyemiş gibi sağlıklı yağ kaynaklarını tüketin.
Şeker ve Tuz: Şekerli ve tuzlu gıdaları sınırlayın.
Kilo Vermeye Yardımcı Örnek Yemekler
Kahvaltı: Yulaf ezmesi, meyve ve ceviz
Öğle Yemeği: Mercimek çorbası, tam buğday ekmeği ve salata
Akşam Yemeği: Somon balığı, brokoli ve tatlı patates
Sağlıklı Atıştırmalıklar
Badem, ceviz gibi kuruyemişler
Yoğurt ve meyve
Havuç ve humus
Elma ve peynir
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