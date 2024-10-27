Fazla Kafeinin Vücuda Etkileri

Fazla Kafein Tüketiminin Olumsuz Etkileri:

Uyku Problemleri: Kafein, uyku düzenini bozarak uykusuzluğa, uykuya dalmakta güçlük çekmeye ve uyku kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Anksiyete ve Sinirlilik: Yüksek miktarda kafein tüketimi, bazı kişilerde anksiyete, sinirlilik, huzursuzluk ve gerginliğe yol açabilir.

Kalp Çarpıntısı ve Yüksek Tansiyon: Kafein, kalp atış hızını artırarak kalp çarpıntısına neden olabilir ve yüksek tansiyonu olan kişilerde bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Mide Problemleri: Fazla kafein, mide asidini artırarak mide ekşimesi, hazımsızlık ve mide bulantısı gibi sorunlara yol açabilir.

Bağımlılık: Düzenli ve yüksek miktarda kafein tüketimi, bağımlılık yapabilir. Kafein alımının kesilmesi baş ağrısı, yorgunluk ve sinirlilik gibi yoksunluk belirtilerine neden olabilir.

Dehidrasyon: Kafein hafif bir idrar söktürücü olduğu için vücuttaki su kaybını artırabilir. Bu da dehidrasyona yol açabilir.

Besin Öğesi Eksiklikleri: Kafein, demir ve kalsiyum gibi bazı besin öğelerinin emilimini engelleyebilir.

Kafein Duyarlılığı: Herkesin kafeine karşı duyarlılığı farklıdır. Bazı kişiler küçük miktarlarda kafein tükettikten sonra bile bu etkileri yaşayabilirken, bazıları ise yüksek miktarlarda kafein tüketse bile etkilenmeyebilir.

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