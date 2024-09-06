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Günlük Posa Alım Miktarı: Sağlığımız İçin Neden Önemli?

Posa (diyet lifi), bitkisel besinlerde bulunan ve sindirim sistemimiz tarafından sindirilemeyen, çözünmeyen bir karbonhidrat türüdür. Bağırsak sağlığımız için oldukça önemlidir ve birçok faydası vardır.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 06 Eylül 2024 15:02 Güncellenme: 06 Eylül 2024 Cuma 15:03
Günlük Posa Alım Miktarı: Sağlığımız İçin Neden Önemli?

Neden Posa Almalıyız?

Sindirim Sistemini Düzenler: Posa, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık gibi sorunları önler ve sindirimi kolaylaştırır.
Tokluk Hissi Verir: Posa, midede hacim oluşturarak daha uzun süre tok hissetmemizi sağlar ve böylece kilo kontrolüne yardımcı olur.
Kan Şekerini Dengeler: Özellikle çözünür posa, kan şekerinin ani yükselmesini önleyerek diyabet riskini azaltır.
Kalp Sağlığını Korur: Posa, kan kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır.
Bağırsak Kanseri Riskini Azaltır: Posa, bağırsaklardaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olarak bağırsak kanseri riskini azaltır.

Günlük Posa İhtiyacımız Ne Kadar?

Günlük posa ihtiyacı, yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite düzeyi gibi faktörlere göre değişebilir. Ancak genel olarak, yetişkin bir birey için günlük 25-30 gram posa alımı önerilir. Bu miktar, yaklaşık olarak 1000 kalori için 10-13 gram posa anlamına gelir.

Posa Zengin Besinler

Posayı beslenmemize dahil etmek için aşağıdaki besinleri tüketebilirsiniz:

Tam Tahıllar: Tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur, çavdar ekmeği
Sebzeler: Özellikle kabuklu yenilen sebzeler (havuç, kabak, brokoli), bezelye, fasulye
Meyveler: Elma (kabuğu ile birlikte), armut, muz, çilek
Kurubaklagiller: Mercimek, nohut, fasulye
Kabuklu Tohumlar: Keten tohumu, chia tohumu, kabak çekirdeği

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