Hangi Besin Neye İyi Geliyor?

Beyin Sağlığı İçin

Omega-3 Yağ Asitleri: Somon, ceviz, keten tohumu gibi besinlerde bol miktarda bulunur. Beyin hücrelerini korur, öğrenme ve hafıza becerilerini geliştirir.

B Vitamini: Yumurta, kırmızı et, kuruyemişler gibi besinlerde bulunur. Sinir sistemini destekler, enerji verir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Kalp Sağlığı İçin

Lif: Tam tahıllar, meyveler, sebzeler gibi besinlerde bulunur. Kolesterol seviyesini düşürür, kalp hastalığı riskini azaltır.

Potasyum: Muz, avokado, kuru kayısı gibi besinlerde bulunur. Kan basıncını düzenler, kalp ritmini korur.

Kemik Sağlığı İçin

Kalsiyum: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri ve yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerde bulunur. Kemikleri güçlendirir, osteoporozu önler.

D Vitamini: Yağlı balıklar, yumurta sarısı, güneşte olmak gibi yollarla alınabilir. Kalsiyumun emilimini sağlar, kemikleri güçlendirir.

Bağışıklık Sistemi İçin

C Vitamini: Portakal, limon, çilek gibi narenciye ve kırmızı biber gibi besinlerde bulunur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur.

Çinko: Deniz ürünleri, et, kuru yemişler gibi besinlerde bulunur. Yara iyileşmesini hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

👉🏼 1 DAKİKADA ÖN KOL GELİŞTİRME VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...