İftardan sonra sindirimi kolaylaştıran 5 yoga egzersizi

İftardan sonra sindirimi kolaylaştıran yoga egzersizleriyle hem bedeninizi rahatlatıp hem de sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz. Evde kolayca yapabileceğiniz mideyi rahatlatacak ve sindiriminizi hızlandıracak 5 yoga hareketi:
Balasana: Sindirim sistemi üzerinde de rahatlatıcı bir etkisi vardır.
Cat-Cow Stretch: sindirimi destekler ve omurgayı esnetir.
Swatwd Spinal Twist: Bağırsakları rahatlatır şişiknliği azaltır.
Ardha Pawamuktasana: Bağırsakları stimüle ederek boşaltıma yardımcı olur.
Etu bandha sarvangasana: Sindirim organlarına kompres yapar ve esnetir. Organlara taze kan akışı sağlar.
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