KAPAT
Haberler Sağlıklı Beslenme İftardan sonra sindirimi kolaylaştıran 5 yoga egzersizi

İftardan sonra sindirimi kolaylaştıran 5 yoga egzersizi

İftardan sonra sindirimi kolaylaştıran 5 yoga egzersiziyle rahatlayın! Yavaş ve derin nefes alarak vücudunuzu rahatlatın, sindirim sisteminizi destekleyin ve rahat bir gece uykusu için adımlar atın. Sindirimi hızlandıran bu basit yoga hareketlerini hemen keşfedin!

Sağlıklı Beslenme Haberleri 10 Mart 2025 16:12 Güncellenme: 10 Mart 2025 Pazartesi 16:15
İftardan sonra sindirimi kolaylaştıran 5 yoga egzersizi

İftardan sonra sindirimi kolaylaştıran yoga egzersizleriyle hem bedeninizi rahatlatıp hem de sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz. Evde kolayca yapabileceğiniz mideyi rahatlatacak ve sindiriminizi hızlandıracak 5 yoga hareketi:

Balasana: Sindirim sistemi üzerinde de rahatlatıcı bir etkisi vardır.

Cat-Cow Stretch: sindirimi destekler ve omurgayı esnetir.

Swatwd Spinal Twist: Bağırsakları rahatlatır şişiknliği azaltır.

Ardha Pawamuktasana: Bağırsakları stimüle ederek boşaltıma yardımcı olur.

Etu bandha sarvangasana: Sindirim organlarına kompres yapar ve esnetir. Organlara taze kan akışı sağlar.

👉🏼 "Yürüyüşün beden ve zihin sağlığına etkisi" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...