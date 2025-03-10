İftardan sonra sindirimi kolaylaştıran 5 yoga egzersizi

İftardan sonra sindirimi kolaylaştıran yoga egzersizleriyle hem bedeninizi rahatlatıp hem de sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz. Evde kolayca yapabileceğiniz mideyi rahatlatacak ve sindiriminizi hızlandıracak 5 yoga hareketi:

Balasana: Sindirim sistemi üzerinde de rahatlatıcı bir etkisi vardır.



Cat-Cow Stretch: sindirimi destekler ve omurgayı esnetir.



Swatwd Spinal Twist: Bağırsakları rahatlatır şişiknliği azaltır.



Ardha Pawamuktasana: Bağırsakları stimüle ederek boşaltıma yardımcı olur.



Etu bandha sarvangasana: Sindirim organlarına kompres yapar ve esnetir. Organlara taze kan akışı sağlar.

👉🏼 "Yürüyüşün beden ve zihin sağlığına etkisi" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...