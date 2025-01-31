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Intermittent Fasting (Aralıklı Oruç) Nedir?

Intermittent fasting (IF), belirli bir süre boyunca yemek yemeyi sınırlayıp, geri kalan zaman diliminde oruç tutarak yapılan bir beslenme düzenidir. Yani, günün belirli saatlerinde yemek yenirken, diğer saatlerde yemek yeme yapılmaz. Aralıklı oruç, yalnızca yediğiniz yemeklerin ne zaman tüketildiğiyle ilgilenir, yediğiniz yiyeceklerin türüyle değil.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 31 Ocak 2025 16:48 Güncellenme: 31 Ocak 2025 Cuma 16:48
Intermittent Fasting (Aralıklı Oruç) Nedir?

Bu diyet tarzı, son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir çünkü vücutta yağ yakımını hızlandırabilir, metabolizmayı iyileştirebilir ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyebilir.

En Yaygın Intermittent Fasting Yöntemleri:

16/8 Yöntemi: En yaygın aralıklı oruç yöntemlerinden biridir. 16 saat boyunca oruç tutulur ve 8 saatlik bir pencere içinde yemek yenir. Örneğin, öğlen 12'de yemek yemeye başlar, akşam 8'de sonlandırırsınız.

5:2 Diyeti: Haftanın 5 günü normal şekilde yemek yenir, geri kalan 2 gün ise kalorisi düşük (yaklaşık 500-600 kalori) yemekler yenir.

Eat-Stop-Eat: Haftada 1-2 kez 24 saatlik oruç tutulur. Yani, bir günün öğle yemeğinden bir sonraki öğle yemeğine kadar hiçbir şey yenmez.

Alternatif Gün Oruç (Alternate-Day Fasting): Bir gün oruç tutulur, ertesi gün ise normal şekilde yemek yenir. Bu döngü sürekli olarak devam eder.

Warrior Diet: Günün 20 saati oruç tutulur, sadece küçük miktarda meyve, sebze veya çiğ gıdalar tüketilir. Akşam ise büyük bir yemek yenir.

Aralıklı Oruç ve Sağlık Faydaları:

Kilo Kaybı: Aralıklı oruç, kalori alımını doğal olarak sınırlayabilir ve yağ yakımını teşvik edebilir. Oruç sırasında vücut, depolanan yağları enerji olarak kullanmaya başlar.
Metabolizma İyileştirmesi: Araştırmalar, aralıklı oruç uygulayan kişilerin insülin duyarlılığını arttırdığını ve metabolizmalarını hızlandırdığını göstermektedir.
Kan Şekeri Kontrolü: İnsülin seviyeleri düşer, bu da kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Bu durum, tip 2 diyabet riskini azaltabilir.
Beyin Sağlığı: Aralıklı oruç, beyin hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bazı çalışmalar, IF'nin beyin fonksiyonlarını ve hafızayı geliştirebileceğini göstermektedir.
Yaşlanma Karşıtı Etki: Aralıklı oruç, hücresel onarım süreçlerini hızlandırabilir ve bazı yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.
Kalp Sağlığı: Aralıklı oruç, kan basıncını, kolesterol seviyelerini ve trigliseridleri iyileştirebilir, bu da kalp hastalıkları riskini azaltabilir.