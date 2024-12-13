Kabızlığı Gidermeye Yardımcı Olabilecek 6 Mucizevi Yiyecek

1. Kuru Meyveler:
Kuru erik: Lif içeriği yüksektir ve bağırsak hareketlerini düzenler.
Kuru incir: Kabızlık için doğal bir çözümdür.
Kuru kayısı: Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı gidermeye yardımcı olur.
2. Taze Meyveler:
Elma: Özellikle kabuklu yenildiğinde lif alımını artırır.
Armut: Bağırsakları uyararak kabızlığı giderir.
Kivi: Lif içeriği yüksektir ve sindirimi kolaylaştırır.
3. Yeşil Yapraklı Sebzeler:
Ispanak: Lif bakımından zengindir ve bağırsak hareketlerini düzenler.
Lahana: Kabızlık sorununu hafifletir.
Brokoli: Bağırsak sağlığını destekler.
4. Baklagiller:
Fasulye: Lif içeriği yüksektir ve sindirimi düzenler.
Mercimek: Bağırsak hareketlerini artırır.
Nohut: Kabızlık sorununu hafifletir.
5. Tam Tahıllar:
Yulaf: Çözünebilir lif içeriğiyle bağırsakları düzenler.
Kepekli ekmek: Lif alımını artırır.
Kahverengi pirinç: Beyaz pirince göre daha fazla lif içerir.
6. Tohumlar ve Ceviz:
Keten tohumu: Lif içeriği yüksektir ve bağırsakları yumuşatır.
Chia tohumu: Su ile karıştırıldığında jelatinimsi bir yapı oluşturarak bağırsakları uyarır.
Ceviz: Omega-3 yağ asitleri içerir ve bağırsak sağlığını destekler.
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