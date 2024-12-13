Kabızlığı Gidermeye Yardımcı Olabilecek 6 Mucizevi Yiyecek

1. Kuru Meyveler:

Kuru erik: Lif içeriği yüksektir ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Kuru incir: Kabızlık için doğal bir çözümdür.

Kuru kayısı: Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

2. Taze Meyveler:

Elma: Özellikle kabuklu yenildiğinde lif alımını artırır.

Armut: Bağırsakları uyararak kabızlığı giderir.

Kivi: Lif içeriği yüksektir ve sindirimi kolaylaştırır.

3. Yeşil Yapraklı Sebzeler:

Ispanak: Lif bakımından zengindir ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Lahana: Kabızlık sorununu hafifletir.

Brokoli: Bağırsak sağlığını destekler.

4. Baklagiller:

Fasulye: Lif içeriği yüksektir ve sindirimi düzenler.

Mercimek: Bağırsak hareketlerini artırır.

Nohut: Kabızlık sorununu hafifletir.

5. Tam Tahıllar:

Yulaf: Çözünebilir lif içeriğiyle bağırsakları düzenler.

Kepekli ekmek: Lif alımını artırır.

Kahverengi pirinç: Beyaz pirince göre daha fazla lif içerir.

6. Tohumlar ve Ceviz:

Keten tohumu: Lif içeriği yüksektir ve bağırsakları yumuşatır.

Chia tohumu: Su ile karıştırıldığında jelatinimsi bir yapı oluşturarak bağırsakları uyarır.

Ceviz: Omega-3 yağ asitleri içerir ve bağırsak sağlığını destekler.

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