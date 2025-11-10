Keto diyeti ve hızlı yağ yakma: Nasıl çalışıyor?

Ketojenik diyet (keto diyeti), düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve orta protein içeren bir beslenme planıdır. Vücut karbonhidrattan enerji alamadığında, yağları enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar. Bu süreç "ketozis" olarak adlandırılır ve yağ yakımını hızlandırır.

Keto diyeti ile hızlı yağ yakmanın temel prensipleri:

Karbonhidratı sınırlamak: Günlük karbonhidrat miktarını 20–50 gram arasında tutmak ketozisi destekler.

Yeterli yağ almak: Avokado, zeytinyağı, hindistancevizi yağı gibi sağlıklı yağlar enerji sağlar.

Orta protein tüketmek: Kas kaybını önlemek için protein alımı dengede olmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Keto diyeti herkes için uygun değildir; bazı kişilerde baş ağrısı, yorgunluk veya sindirim sorunları görülebilir.

Hızlı kilo kaybı motivasyon artırsa da, uzun vadeli sürdürülebilirlik için dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekir.

Keto diyeti, disiplinli ve doğru şekilde uygulandığında vücudu yağ yakma moduna geçirerek hızlı kilo kaybına yardımcı olabilir. Ancak, her beslenme planında olduğu gibi kişisel ihtiyaçlara uygunluk önemlidir.

