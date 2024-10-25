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Kış Depresyonuna İyi Gelecek Besinler

Kış depresyonu, mevsimsel değişikliklerin etkisiyle ortaya çıkan ve kişinin ruh halini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Bu dönemde beslenme, depresyonun etkilerini azaltmada önemli bir rol oynar. İşte kış depresyonuna iyi gelebilecek bazı besinler:

Sağlıklı Beslenme Haberleri 25 Ekim 2024 15:38 Güncellenme: 25 Ekim 2024 Cuma 15:38
Kış Depresyonuna İyi Gelecek Besinler

Beyni Besleyen Besinler

Omega-3 Yağ Asitleri: Somon, uskumru, ceviz, keten tohumu gibi besinlerde bulunan omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Depresyon riskini azaltmaya yardımcı olur.
B Vitamini: Tam tahıllar, kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerde bulunan B vitamini, serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının üretimine katkıda bulunur.
Magnezyum: Badem, ıspanak, avokado gibi besinlerde bulunan magnezyum, sinir sistemini rahatlatır ve stresi azaltır.
Triptofan: Hindi, süt, yumurta, peynir gibi besinlerde bulunan triptofan, serotonin hormonunun öncüsüdür. Serotonin, ruh halini düzenlemeye yardımcı olur.

Antioksidan Zengini Besinler

C Vitamini: Portakal, mandalina, kivi gibi narenciye meyveleri, çilek, domates gibi besinlerde bol miktarda bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve stresi azaltır.
E Vitamini: Badem, avokado, fındık gibi besinlerde bulunan E vitamini, hücreleri serbest radikallere karşı korur ve beyin fonksiyonlarını destekler.

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