Kış Depresyonuna İyi Gelecek Besinler

Beyni Besleyen Besinler

Omega-3 Yağ Asitleri: Somon, uskumru, ceviz, keten tohumu gibi besinlerde bulunan omega-3 yağ asitleri, beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Depresyon riskini azaltmaya yardımcı olur.

B Vitamini: Tam tahıllar, kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerde bulunan B vitamini, serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının üretimine katkıda bulunur.

Magnezyum: Badem, ıspanak, avokado gibi besinlerde bulunan magnezyum, sinir sistemini rahatlatır ve stresi azaltır.

Triptofan: Hindi, süt, yumurta, peynir gibi besinlerde bulunan triptofan, serotonin hormonunun öncüsüdür. Serotonin, ruh halini düzenlemeye yardımcı olur.

Antioksidan Zengini Besinler

C Vitamini: Portakal, mandalina, kivi gibi narenciye meyveleri, çilek, domates gibi besinlerde bol miktarda bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve stresi azaltır.

E Vitamini: Badem, avokado, fındık gibi besinlerde bulunan E vitamini, hücreleri serbest radikallere karşı korur ve beyin fonksiyonlarını destekler.

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