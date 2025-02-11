Kışın Bağışıklığı Güçlendirmenin En Kolay Yolu: Brokoli Çorbası!

Soğuk kış günlerinde hem besleyici hem de lezzetli bir çorba arıyorsanız, Brokoli Çorbası tam size göre! İçeriğindeki vitamin ve minerallerle bağışıklığınızı güçlendiren bu tarif, düşük kalorisiyle de ideal bir seçenek sunar. Hem pratik hem de doyurucu olan brokoli çorbası, soğan, sarımsak, patates ve tavuk suyu ile mükemmel bir uyum sağlar.

Malzemeler:

1 adet brokoli

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet patates (kıvam artırıcı olarak)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı tavuk suyu veya su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kararbiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı süt veya krema (isteğe bağlı, daha kremamsı bir kıvam için)

1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı, tazelik katmak için)

Yapılışı:

Brokoliyi Hazırlayın:

Brokoliyi küçük parçalara ayırın. Çiçekli kısmını kullanacağız. Sap kısmını da kullanmak isterseniz ince ince doğrayabilirsiniz.

Sebzeleri Soteleyin:

Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın. Bir tencerede zeytinyağını ve tereyağını ısıtın.

Doğradığınız soğan ve sarımsakları tencereye ekleyin ve pembeleşene kadar soteleyin.

Patatesi Ekleyin:

Patatesi soyup küp küp doğrayın ve tencereye ekleyin. Birkaç dakika soteleyin.

Brokoliyi Ekleyin:

Brokoli parçalarını tencereye ekleyin ve birkaç dakika sotelemeye devam edin.

Suyu Ekleyin:

Tavuk suyu veya suyu ekleyin. Çorbayı kaynamaya bırakın ve sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Karıştırın:

Sebzeler yumuşadıktan sonra çorbayı ocaktan alın. El blenderı ile pürüzsüz hale getirin.

Krema ve Baharatlar:

Çorbanın kıvamını daha kremamsı yapmak isterseniz, süt veya krema ekleyin. Tuz, kararbiber ve pul biberi de ilave edin. Karıştırarak çorbayı kaynatın ve son olarak limon suyu ekleyebilirsiniz.

Servis Edin:

Çorbanız hazır! Sıcak olarak servis yapın. Dilerseniz üzerine rendelenmiş peynir veya kruton ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

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