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Mevsim meyveleriyle bağışıklığını güçlendir!

Renkli tabaklar, güçlü bir bağışıklık için ilk adım! Yazın taptaze meyveleriyle hem ferahla hem de vücudunu hastalıklara karşı koruma altına al. Çilekten karpuza, kirazdan kayısıya doğanın sunduğu bu lezzetli savunma kalkanını keşfet!

Sağlıklı Beslenme Haberleri 12 Mayıs 2025 10:09 Güncellenme: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 10:14
Mevsim meyveleriyle bağışıklığını güçlendir!

Yaz ayları, doğanın en cömert olduğu mevsimlerden biri. Renk renk, bol vitaminli meyveler sadece serinletmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de güçlendirir. İşte bağışıklığını destekleyecek yaz meyveleri:

✅ Çilek: C vitamini açısından zengin, aynı zamanda antioksidan deposu.
✅ Karpuz: Hem serinletici hem de likopen sayesinde bağışıklık destekçisi.
✅ Kiraz: Vücudu toksinlerden arındırır, iltihap önleyici özellik taşır.
✅ Erik: Sindirimi düzenler, içerdiği fitokimyasallar bağışıklık sistemini uyarır.
✅ Şeftali & Kayısı: Beta-karoten içeriğiyle hücre yenilenmesini destekler.

💧 Tüyo: Bu meyveleri yoğurtla karıştırarak sağlıklı bir yaz atıştırmalığına dönüştürebilirsin!

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