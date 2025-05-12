Mevsim meyveleriyle bağışıklığını güçlendir!

Yaz ayları, doğanın en cömert olduğu mevsimlerden biri. Renk renk, bol vitaminli meyveler sadece serinletmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de güçlendirir. İşte bağışıklığını destekleyecek yaz meyveleri:
✅ Çilek: C vitamini açısından zengin, aynı zamanda antioksidan deposu.
✅ Karpuz: Hem serinletici hem de likopen sayesinde bağışıklık destekçisi.
✅ Kiraz: Vücudu toksinlerden arındırır, iltihap önleyici özellik taşır.
✅ Erik: Sindirimi düzenler, içerdiği fitokimyasallar bağışıklık sistemini uyarır.
✅ Şeftali & Kayısı: Beta-karoten içeriğiyle hücre yenilenmesini destekler.
💧 Tüyo: Bu meyveleri yoğurtla karıştırarak sağlıklı bir yaz atıştırmalığına dönüştürebilirsin!
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