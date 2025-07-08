Naneli salatalıklı limonata (şekersiz & ferahlatıcı)

Yaz sıcaklarında serinlemek için sık sık soğuk içeceklere yöneliyoruz. Ancak market raflarındaki çoğu içecek, yüksek şeker ve katkı maddeleri içeriyor. Bu da hem sağlığımızı hem de enerjimizi olumsuz etkileyebiliyor. Neyse ki evde kolayca hazırlayabileceğin doğal ve serinletici içeceklerle hem ferahlayabilir hem de vücuduna iyi bakabilirsin. İşte yaza özel sağlıklı içecek önerileriyle gelen ferahlık!

🍃 Malzemeler:

1 adet büyük salatalık

1 adet limon

8-10 yaprak taze nane

2 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı bal veya hurma özü (isteğe bağlı)

Buz küpleri

🥣 Hazırlanışı:

Salatalığı soy ve dilimle.

Limonun suyunu sık.

Blender'a salatalık dilimlerini, limon suyunu, nane yapraklarını ve zencefili ekle.

Üzerine 2 su bardağı soğuk suyu dök ve iyice karıştır.

İsteğe göre bal veya hurma özüyle tatlandır.

Karışımı süzgeçten geçirerek bir sürahiye al.

Bol buzla servis et!

👉🏼 "DUYGUSAL YEME NEDİR?" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...