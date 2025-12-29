Öğün atlamak metabolizmayı yavaşlatır mı?

Öğün atlamak, özellikle uzun süreli ve düzensiz şekilde yapıldığında metabolizma üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Vücut, uzun süre enerji alamadığında kendini korumaya alır ve enerji harcamasını azaltma eğilimine girer. Bu durum bazal metabolizma hızının düşmesine neden olabilir.

Öğün atlandığında kan şekeri dengesinde dalgalanmalar yaşanır. Düşen kan şekeri, halsizlik ve odaklanma problemlerine yol açarken bir sonraki öğünde daha fazla ve kontrolsüz yemek yeme riskini artırır. Bu da yağ depolanmasını kolaylaştırabilir.

Düzenli öğün tüketimi, vücudun enerji kullanımını dengeler ve kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur. Özellikle protein içeren dengeli öğünler, metabolizmanın aktif kalmasını destekler. Uzun süre aç kalmak ise vücudu kas dokusunu enerji kaynağı olarak kullanmaya itebilir.

Sonuç olarak öğün atlamak kısa vadede kalori alımını azaltıyor gibi görünse de uzun vadede metabolizma hızını düşürebilir ve kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Sağlıklı beslenmede önemli olan, öğünleri atlamak değil; dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmaktır.

