Özel Günlerde Kilo Vermeye Devam Etmek: İşte Sizin İçin Bazı İpuçları!

Önceden Planlama Yapın
Menüyü İnceleyin: Özel gün yemeği öncesinde menüyü inceleyerek, kendiniz için sağlıklı seçenekleri belirleyin.
Porsiyon Kontrolü: Yemekten önce küçük bir porsiyon yemek yiyerek daha az yemek yeme eğiliminde olabilirsiniz.
Sağlıklı Alternatifler Sunun: Eğer siz yemek hazırlıyorsanız, daha sağlıklı alternatifler sunarak diğer misafirleri de bu konuda bilinçlendirebilirsiniz.
Yemek Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yavaş Yiyin: Yemeği yavaş yavaş çiğneyerek daha çabuk doyma hissi elde edebilirsiniz.
Küçük Lokmalar Alın: Büyük lokmalar almak yerine küçük lokmalar alarak daha yavaş yiyebilirsiniz.
Su İçin: Yemek sırasında bol su içmek tokluk hissi verir ve daha az yemek yemenize yardımcı olur.
Soslardan Kaçının: Soslar genellikle yüksek kalorili ve yağlıdır.
Sebzeleri Tercih Edin: Yemeğinizde bol miktarda sebze bulunmasına özen gösterin.
Özel Günlerde Sağlıklı Alternatifler
Mezeler: Zeytin, havuç, salatalık gibi sağlıklı atıştırmalıklarla başlayabilirsiniz.
Ana Yemek: Izgara tavuk, balık veya sebzeli güveç gibi hafif seçenekleri tercih edebilirsiniz.
Yanında Salata: Bol yeşillikli ve hafif bir salata ile ana yemeğinizi tamamlayabilirsiniz.
Tatlı: Meyve salatası, dondurulmuş yoğurt veya bitter çikolata birkaç karesi sağlıklı tatlı alternatifleridir.
Özel Günlerden Sonra
Spor Yapın: Özel günden sonra hafif bir egzersiz yaparak harcadığınız kalorileri yakabilirsiniz.
Sağlıklı Beslenmeye Dönün: Özel günden sonraki günlerde sağlıklı beslenmenize devam ederek kilo verme hedeflerinize ulaşabilirsiniz.
👉🏼 EV YAPIMI ŞEKERSİZ FISTIK EZMESİ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...