Rafine Şeker Kullanmadan Özel Gün Tatlılarınızı Tatlandırmanın 7 Yolu

Doğal Tatlandırıcılar ile Tanışın

1.Meyveler:



Taze Meyveler: Çilek, muz, elma, armut gibi meyveler hem tatlılık katar hem de vitamin ve mineral deposudur. Püresi yaparak keklere, kurabiyelere veya soslara ekleyebilirsiniz.

Kurutulmuş Meyveler: Hurma, incir, kayısı gibi kurutulmuş meyveler yoğun bir tatlılık sağlar. Kek, kurabiye ve enerji barlarında kullanabilirsiniz.

2.Bal:

Çeşitli Lezzetler: Çiçek balı, kestane balı gibi farklı türleri deneyerek lezzetlerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Tariflerde Kullanımı: Hamur işlerinde, soslarda ve içeceklerde bal kullanabilirsiniz.

3.Akçaağaç Şurubu:

Yoğun Tat: Bal benzeri yoğun bir tatlılığa sahiptir. Pancake, waffle ve tatlı soslarda kullanılabilir.

4.Pekmez:

Yerli Lezzet: Ülkemizde üzüm, dut gibi meyvelerden elde edilen pekmez, doğal bir tatlandırıcıdır. Hamur işlerinde, tatlılarda ve içeceklerde kullanılabilir.

5.Stevia:

Kalorisiz Seçenek: Sıfır kaloriye sahip olan stevia, şekerden çok daha tatlıdır. Birkaç damla bile yeterli olabilir.

6.Hindistan Cevizi Şekeri:

Doğal Tatlandırıcı: Hindistan cevizi özünden elde edilen bu şeker, düşük glisemik indekse sahiptir.

7.Meyve Püreleri:

Elma, armut veya muz püresi: Hamur işlerine ve tatlılara doğal bir tatlılık katmak için kullanılabilir.

Tatlı Krizi Anında: Taze meyve salatası, kuruyemiş karışımları veya dondurulmuş meyve püresi harika alternatiflerdir.

Hamur İşleri: Kek, kurabiye ve muffin tariflerinizde şekeri azaltıp bu doğal tatlandırıcılarla değiştirebilirsiniz.

İçecekler: Suya limon, nane veya çilek ekleyerek doğal bir tatlılık elde edebilirsiniz.

Soslar: Meyve sosları veya sütlü tatlılar için bal veya akçaağaç şurubu kullanabilirsiniz.

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