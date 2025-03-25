Ramazan Ayı için sağlıklı tatlı önerileri

1. Yulaflı ve Muzlu Cookie (Kurabiye): Hem pratik hem sağlıklı bir tatlı alternatifidir.

2. Fırın Sütlaç (Şekersiz): Şekersiz, hafif bir tatlıdır.

3. Meyve salatası: Hem hafif hem de vitamin dolu bir tatlıdır.

4. Fındıklı Hurma Topları: Kolayca yapılabilen, sağlıklı ve tatlı krizini geçirecek bir alternatiftir.

5. Kabak Tatlısı (Sütlü ve Şekersiz): Bu tatlı, şeker eklenmeden tatlı ihtiyacınızı karşılar ve oldukça besleyicidir.

6. Chia Puding (Sütlü veya Sütlü Alternatif): Chia tohumu, omega-3 ve lif bakımından oldukça zengin bir besindir. Hindistan cevizi sütü veya badem sütü ile birleştirerek hazırlayacağınız bu tatlı, hafif ve sağlıklı bir alternatiftir.

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