KAPAT
Haberler Sağlıklı Beslenme Ramazan'da az susatan ve enerji veren yiyecekler

Ramazan'da az susatan ve enerji veren yiyecekler

Ramazan ayında oruç tutarken, uzun süre susuz kalmamak ve enerjik hissetmek için doğru besinleri seçmek oldukça önemlidir. İşte Ramazan'da az susatan ve enerji veren yiyecekler:

Sağlıklı Beslenme Haberleri 03 Mart 2025 16:29 Güncellenme: 03 Mart 2025 Pazartesi 16:29
Ramazan'da az susatan ve enerji veren yiyecekler

1. Su Tüketimi Yüksek Sebzeler

Salatalık: %96 su içeriğiyle salatalık, vücuda su sağlar ve sindirimi kolaylaştırır.
Domates: Su içeriği yüksek olan domates, vücutta su dengesini korur ve vitamin kaynağıdır.
Marul ve Roka: Su oranı yüksek yeşillikler, hafif ve susuzluğu önleyici özellik gösterir.

2. Yoğurt ve Süt Ürünleri

Yoğurt: Yüksek su içeriği ve probiyotik özellikleriyle yoğurt, sindirim sistemini düzenler ve vücuda su kazandırır.
Süt: Süt, hem besleyici hem de su içeriğiyle vücudun susuzluğunu giderir.

3. Tam Tahıllı Ürünler

Yulaf: Yulaf, hem lif açısından zengindir hem de su emme kapasitesi yüksek olduğu için sindirim sisteminde su kaybını engeller.
Bulgur: Lif içeriğiyle uzun süre tok tutar ve fazla su kaybını önler.

4. Meyveler

Karpuz: %92 su içeriğiyle harika bir susuzluk giderici meyvedir ve ferahlatıcıdır.
Beyaz Üzüm: Yüksek su içeriğiyle susuzluğu engeller ve doğal şeker kaynağıdır.
Şeftali: Su oranı yüksek olan bu meyve, enerji verir ve vücudu nemlendirir.

5. Sağlıklı Yağlar

Avokado: Yüksek yağ içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve su kaybını engeller.
Ceviz ve Badem: Yüksek besin değeri ve sağlıklı yağ içeriğiyle enerji verir, aynı zamanda susuz kalmanıza engel olur.

6. Mercimek ve Nohut

Mercimek: Protein ve lif açısından zengin olup, uzun süre tok tutar. Sindirimi kolaylaştırır ve su kaybını engeller.
Nohut: Yüksek protein ve lif içeriğiyle hem enerji verir hem de vücuttaki su dengesini korur.

7. Su Tüketimi Yüksek İçecekler

Meyve Suları (şekersiz): Özellikle taze sıkılmış meyve suları, vücuda sıvı sağlar ve susuzluğu engeller. Limonlu su, özellikle sindirimi kolaylaştırır ve enerji verir.
Ayran: Yoğurt bazlı içecek olan ayran, hem su hem de mineral içeriğiyle vücuda faydalıdır.

8. İçeriğinde Yüksek Su Bulunan Çorbalar

Sebze Çorbaları: İçeriğindeki su ile vücudu nemlendirir ve sindirimi destekler.
Mercimek Çorbası: Zengin protein içeriğiyle hem doyurur hem de susuzluğu giderir.

9. Fırınlanmış Sebzeler

Tatlı Patates: Su içeriği yüksek olan tatlı patates, sindirimi kolaylaştırır ve vücuda enerji sağlar.
Kabak ve Havuç: Sebzeler, lif ve su içeriği sayesinde hem vücuda su sağlar hem de uzun süre tokluk hissi verir.

10. Su Tüketimi Yüksek Kuruyemişler

Kaju: İçeriğinde su bulunan ve enerji veren bir diğer kuruyemiştir.
Fındık: Hem besleyici hem de susuzluğu engelleyici özellik gösterir.

👉🏼 SPOR ÖNCESİ KAHVE TÜKETMEK DOĞRU MU VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...