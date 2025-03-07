Sahurda yüksek proteinli kahvaltı seçenekleri

Yumurta ve Avokadolu Tost

Yumurta, mükemmel bir protein kaynağıdır ve avokado da sağlıklı yağlar içerir, bu da sizi uzun süre tok tutar.

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 dilim tam buğday ekmeği

1/2 avokado

Tuz, karabiber

Zeytinyağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Yumurtaları haşlayın veya tavada az yağ ile pişirin.

Tam buğday ekmeğini kızartın.

Avokadoyu ezin ve ekmeğin üzerine sürün.

Pişirdiğiniz yumurtaları avokadolu ekmeğin üzerine koyun.

Tuz ve karabiberle tatlandırarak servis edin.

2. Lor Peynirli ve Sebzeli Omlet

Lor peyniri, düşük kalorili ve yüksek proteinli bir besindir, bu yüzden omlette kullanmak mükemmel bir seçimdir.

Malzemeler:

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı lor peyniri

1/4 kırmızı biber (doğranmış)

1/4 yeşil biber (doğranmış)

1/4 soğan (doğranmış)

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Yumurtaları bir kaba kırıp çırpın.

Doğradığınız sebzeleri tavada hafifçe soteleyin.

Çırpılmış yumurtaları sebzelerin üzerine dökün.

Lor peynirini ekleyip omleti pişirin.

Karabiber ve tuz ile tatlandırarak sıcak servis yapın.

3. Yulaf Ezmesi ve Süt ile Proteinli Kahvaltı

Yulaf, kompleks karbonhidratlar ve lif açısından zengindir, süt ise protein sağlar. Üzerine ekleyeceğiniz meyve ve fındık ise lezzetini artırır.

Malzemeler:

1/2 su bardağı yulaf

1 su bardağı süt (badem sütü veya normal süt olabilir)

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı bal

1/4 su bardağı ceviz veya fındık

1/2 muz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Yulafı sütle karıştırıp kısık ateşte pişirin.

Yulaflar yumuşayınca chia tohumu ve balı ekleyin.

Karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Ceviz veya fındık ve dilimlenmiş muz ile süsleyip servis yapın.

4. Kavurma ve Yeşil Salata

Et, yüksek protein içeriğiyle mükemmel bir kahvaltı seçeneğidir. Yanında yeşil salata ile dengeli bir öğün oluşturabilirsiniz.

Malzemeler:

100 gram yağsız kırmızı et (veya tavuk göğsü)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Karışık yeşillikler (marul, roka, nane)

1/4 limon suyu

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Eti ince dilimler halinde doğrayın.

Tavada az miktarda zeytinyağında kavurun.

Karışık yeşillikleri yıkayıp tabağa alın.

Limon suyu, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Kavrulmuş eti salatanın üzerine yerleştirip servis edin.

5. Çılbır (Yumurtalı Yoğurt)

Çılbır, yoğurt ve yumurtanın birleşimiyle protein ve kalsiyum açısından zengin bir kahvaltıdır.

Malzemeler:

2 adet yumurta

1/2 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke (yumurtayı haşlarken)

Tuz, karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bir tencereye su ve sirke koyup kaynamaya bırakın.

Yumurtaları dikkatlice suya kırın ve 3-4 dakika haşlayın.

Yoğurdu bir kaseye alıp üzerine tuz ve karabiber ekleyin.

Haşlanmış yumurtaları yoğurdun üzerine koyun ve pul biber ile süsleyin.

Zeytinyağını gezdirerek servis edin.

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