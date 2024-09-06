Su Tüketimini Artırmanın Yolları

1. Yanınızda Her Zaman Bir Şişe Bulundurun:

Çantanızda, masanızda veya aracınızda daima bir şişe su bulundurun. Böylece susadığınızda kolayca su içebilirsiniz.

2. Suyunuzu Aromalandırın:

Su içmeyi sıkıcı bulanlar için harika bir yöntem! Limon, nane, çilek, salatalık gibi meyve ve sebzelerle suyunuzu aromalandırarak daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

3. Yemeklerden Önce Bir Bardak Su İçin:

Yemeklerden önce bir bardak su içmek, daha az yemek yemenize yardımcı olabilir ve sindirim sisteminizi destekler.

4. Sık Sık Küçük Yudumlar Alın:

Büyük miktarda su içmek yerine, gün boyunca sık sık küçük yudumlar alarak vücudunuzun su ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

5. Su İçmeyi Bir Alışkanlık Haline Getirin:

Uyandığınızda, yemeklerden önce ve sonra, egzersiz yapmadan önce ve sonra su içmek gibi düzenli bir rutin oluşturun.

6. Su İçmeyi Hatırlatacak Uygulamalar Kullanın:

Telefonunuzdaki hatırlatıcı uygulamaları kullanarak su içmeyi unutmayın.

👉🏼 SOĞUK KURABİYE TARİFİ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...