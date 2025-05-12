Su tüketimini artırmanın 5 lezzetli yolu

Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte vücudun suya olan ihtiyacı da artar. Ancak sade su içmek her zaman cazip gelmeyebilir. İşte hem ferahlatan hem de su içme alışkanlığını keyifli hale getiren 5 lezzetli yöntem:

Aromalı Sular Hazırla: Limon, nane, salatalık, çilek veya portakal dilimleriyle suyu renklendir. Hem görsel hem de tat açısından daha çekici olur.

Soğuk Bitki Çayları: Şekersiz, soğuk nane, melisa veya hibiskus çayları hem serinletici hem su takviyesi olarak harikadır.

Meyveli Buz Küpleri: Dondurduğun meyve parçalarıyla suya eğlence kat! Çocuklar için de harika bir yöntem.

Gazlı Maden Suyuna Meyve Ekleyin: Doğal mineralli suya birkaç meyve ekleyerek sağlıklı bir alternatif yaratabilirsin.

Suyu Hatırlatan Uygulamalar Kullan: Tatlı aromalı su içme hatırlatıcılarıyla gün içinde su içmeyi unutmamış olursun.