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Tatilde aktif kalmak sandığın kadar zor değil!

Bayram tatili rehavet demek olabilir ama hareketsizlik demek zorunda değil. Günlük enerjini tazeleyen basit alışkanlıklarla bedenini dinç, zihnini zinde tutabilirsin.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 05 Haziran 2025 13:51 Güncellenme: 05 Haziran 2025 Perşembe 13:51
Tatilde aktif kalmak sandığın kadar zor değil!

Bayram tatilindeyiz… Geç kalkmalar, uzun sofralar, bolca ziyaret… Derken hareket etmek ikinci plana atılabiliyor. Ama aslında aktif kalmak düşündüğünden çok daha kolay! İşte seni zorlamadan hareketi günlük yaşama katmanın yolları:

🚶‍♂️ Ailece kısa yürüyüşler: Bayram ziyaretinden sonra 15 dakikalık bir yürüyüş sindirimi rahatlatır, enerjini yeniler.

🧘‍♀️ Güne 5 dakikalık esneme ile başla: Tatil modunu bozmadan, güne yumuşak bir başlangıç.

🪜 Asansör yerine merdiven: Küçük bir tercih, büyük fark yaratır.

🧹 Ev işleri = Hareket fırsatı: Bayram temizliği, mutfakta geçirilen vakit de kalori yakar. Farkında olarak yapınca mini bir egzersize dönüşebilir.

👣 Ayakta kalmaya özen göster: Sürekli oturmak yerine zaman zaman ayakta sohbet et, hareket alanı yarat.

Tatilde bedenini dinlemek önemli, ama ona tembelleşme izni vermek zorunda değilsin. Unutma: Hareket ettikçe hem fiziksel hem zihinsel olarak çok daha iyi hissedersin.

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