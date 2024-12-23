Tatilde beslenmeye dikkat!

1.Sağlıklı Seçenekleri Tercih Edin:
- Yemek tercihleriniz arasında bol bol sebze ve meyve olsun.
- Ekmek ya da makarna tüketecekseniz tam tahıllı olanları tercih etmeye çalışın.
- Soslardan uzak durmanızda fayda var.
2.Porsiyon Kontrolüne Dikkat Edin:
- Yavaş yavaş yiyin ve küçük porsiyonlar tüketmeye çalışın.
3.Bol Su İçin:
- Bol su içmek vücutta detoks etkisi yapar.
- Tokluk hissi vererek daha az yemek yemenize yardımcı olur.
- Cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesine katkı sağlar.
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