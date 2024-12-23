KAPAT
Haberler Sağlıklı Beslenme Tatilde beslenmeye dikkat!

Tatilde beslenmeye dikkat!

Hem tatilin tadını çıkarmak hem de kilo verme hedeflerinizden ödün vermemek için birkaç küçük noktaya dikkat ederek tatillerde sağlıklı beslenebilir ve kilonuzu koruyabilirsiniz. İşte tatillerde de kilonuzu korumunaza yardımcı olacak 3 ipucu:

Sağlıklı Beslenme Haberleri 23 Aralık 2024 10:48 Güncellenme: 23 Aralık 2024 Pazartesi 10:48
Tatilde beslenmeye dikkat!

1.Sağlıklı Seçenekleri Tercih Edin:

  • Yemek tercihleriniz arasında bol bol sebze ve meyve olsun.
  • Ekmek ya da makarna tüketecekseniz tam tahıllı olanları tercih etmeye çalışın.
  • Soslardan uzak durmanızda fayda var.

2.Porsiyon Kontrolüne Dikkat Edin:

  • Yavaş yavaş yiyin ve küçük porsiyonlar tüketmeye çalışın.

3.Bol Su İçin:

  1. Bol su içmek vücutta detoks etkisi yapar.
  2. Tokluk hissi vererek daha az yemek yemenize yardımcı olur.
  3. Cildinizin sağlıklı ve parlak görünmesine katkı sağlar.

👉🏼 EV YAPIMI ŞEKERSİZ FISTIK EZMESİ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...