Yaz aylarında şeker tüketiminizi azaltmak için 5 kolay ipucu

1. Tatlı Krizlerinde Meyve Tercih Edin

Yaz meyveleri (çilek, karpuz, kiraz, kayısı, şeftali) doğal şeker içerir ve tatlı isteğini bastırmak için harika bir alternatiftir. Soğuk meyve dilimleri veya dondurulmuş üzüm gibi sağlıklı atıştırmalıklarla rafine şekerden uzak durabilirsiniz.

2. Ev Yapımı İçecekler Hazırlayın

Hazır meyve suları, gazlı içecekler ve şuruplu kahveler yüksek miktarda şeker içerir. Bunlar yerine:

Nane, limon, salatalık ve meyve dilimleriyle aromalandırılmış soğuk detoks suları

Şekersiz buzlu bitki çayları (yeşil çay, hibiskus, rooibos gibi)

tercih edin.

3. Etiket Okuma Alışkanlığı Kazanın

Paketli ürünlerde "şekersiz" veya "light" yazsa bile içeriğinde genellikle gizli şeker bulunabilir (glikoz şurubu, fruktoz, maltodekstrin gibi). Ürün almadan önce etiketleri dikkatlice okuyarak bu gizli şekerleri tespit edebilirsiniz.

4. Tatlı Yerine Sağlıklı Alternatifler Hazırlayın

Kendi tatlılarınızı şekersiz veya düşük şekerli hazırlayarak kontrolü elinize alın. Örnekler:

Muzlu yulaflı dondurma

Hurma ve kakao ile yapılan enerji topları

Yoğurt, chia tohumu ve meyve ile hazırlanan serinletici kup

5. Duygusal Yeme Farkındalığı Kazanın

Yaz aylarında sosyal etkinlikler, tatiller ve stres, şekerli yiyeceklere yönelmeyi tetikleyebilir. Açlıkla duygusal yeme isteğini ayırt etmeyi öğrenmek ve alternatif rahatlama yolları bulmak (yürüyüş, meditasyon, soğuk duş) bu alışkanlığı azaltır.