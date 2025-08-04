Yazın spor öncesi enerji veren hafif atıştırmalıklar

Sıcak yaz günlerinde spor yaparken vücudun ekstra enerjiye ihtiyaç duyar, ancak ağır yemekler mideyi zorlayarak performansı düşürebilir. Bu nedenle spor öncesinde hafif, sindirimi kolay ama enerji verici atıştırmalıklar tercih etmek en doğrusudur. İşte yazın spor öncesi seni zinde tutacak en iyi seçenekler:

1. Muz + fıstık ezmesi

Muzdaki doğal şeker ve potasyum, kasları destekler. Üzerine az miktarda fıstık ezmesi eklemek uzun süreli enerji sağlar.

2. Yoğurt ve yaban mersini

Protein ve probiyotik açısından zengin yoğurt, yaban mersini gibi antioksidan meyvelerle birleşince hafif ama enerji verici bir öğün olur.

3. Tam buğday ekmeği üzerinde avokado

Tam tahıllar uzun süre tok tutar, avokado ise sağlıklı yağlarla enerji verir. Spor öncesi dengeli bir seçenek.

4. Yulaf barları

Hazır veya ev yapımı yulaf barları, karbonhidrat ve lif içeriğiyle kısa sürede enerji sağlar.

5. Hindistan cevizi suyu + kuru meyve

Hindistan cevizi suyu elektrolit desteği sağlarken kuru meyveler hızlı enerji ihtiyacını karşılar.

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