Yemeklerden sonra şişkinliği azaltan 6 basit alışkanlık

Bir öğün yedikten sonra karında doluluk, balon gibi şişkinlik ve ağırlık hissi…

Pek çok kişi bunu normal sanıyor ama aslında birkaç küçük değişiklikle tamamen önlenebilir. Aşağıdaki alışkanlıklar, vücudu zorlamadan sindirimi rahatlatmaya ve gün boyu hafif hissetmeye yardımcı olur.

1. Yemekleri yavaş yemek

Hızlı yemek sindirimi zorlaştırır ve şişkinliği artırır.

Tavsiye: Her lokmayı en az 15–20 kez çiğnemeye çalış.

2. Öğün sırasında çok su içmemek

Yemek esnasında fazla su içmek sindirim enzimlerini seyreltebilir.

Tavsiye: Suyu yemekten 15–20 dakika önce veya sonra tüket.

3. Yemekten hemen sonra uzanmamak

Yatar pozisyon mideyi sıkıştırır ve hazımsızlığı artırır.

Tavsiye: Yemekten sonra 10–15 dakika hafif hareket etmek iyi gelir.

4. Aşırı tuzdan kaçınmak

Tuz su tutar ve ödem yaparak karın şişkinliğini artırır.

Tavsiye: Turşu, salam – sosis, paketli gıdalara dikkat.

5. Gaz yapan kombinasyonları azaltmak

Bazı yiyecek kombinasyonları bağırsaklarda fazladan gaz üretimine neden olur.

Tavsiye: Süt + meyve, makarna + yoğurt, baklagil + gazlı içecek gibi eşleşmelerden kaçın.

6. Yemekten sonra kısa yürüyüş yapmak

Basit ama en etkili yöntemlerden biri.

Tavsiye: 5–10 dakikalık bir yürüyüş bile bağırsak hareketlerini hızlandırır ve şişkinliği azaltır.

👉🏼"KARIN ŞİŞKİNLİĞİNİ AZALTAN 3 BASİT HAREKET" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...