KAPAT
Haberler Sağlıklı Beslenme Yetersiz Sıvı Alımının Sağlığa Olan Etkileri

Yetersiz Sıvı Alımının Sağlığa Olan Etkileri

Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve su, birçok hayati fonksiyonun düzgün çalışması için gereklidir. Yetersiz sıvı alımı, yani dehidrasyon, kısa ve uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sağlıklı Beslenme Haberleri 16 Eylül 2024 14:55 Güncellenme: 16 Eylül 2024 Pazartesi 14:55
Yetersiz Sıvı Alımının Sağlığa Olan Etkileri

Kısa Vadeli Etkiler

Susuzluk hissi: En belirgin belirtidir.
Yorgunluk ve halsizlik: Vücut sıvı kaybederken enerji üretimi de azalır.
Baş dönmesi ve baş ağrısı: Kan basıncı düşebilir ve beyne giden kan miktarı azalabilir.
Konsantrasyon güçlüğü: Dehidrasyon, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek dikkat dağınıklığına neden olabilir.
Kas krampları: Kaslar yeterli sıvı alamadığında kasılmalar meydana gelebilir.
Cilt kuruluğu: Cilt, nem kaybederek pul pul olabilir ve daha kolay tahriş olabilir.

Uzun Vadeli Etkiler

Böbrek taşları: Yetersiz sıvı alımı, böbreklerde taş oluşum riskini artırabilir.
Kabızlık: Bağırsak hareketleri yavaşlar ve kabızlık sorunu yaşanabilir.
İdrar yolu enfeksiyonları: İdrar yolu, yeterli sıvı alımı olmadığında bakterilerin üremesi için uygun bir ortam haline gelebilir.
Kronik yorgunluk: Sürekli dehidrasyon, kronik yorgunluğa neden olabilir.
Böbrek hasarı: Uzun süreli dehidrasyon, böbreklerin işlevlerini bozabilir.

Kimler Daha Çok Risk Altındadır?

Yaşlılar: Yaşla birlikte susuzluk hissi azalabilir.
Çocuklar: Çocuklar, yetişkinlere göre daha hızlı sıvı kaybederler.
Sporcular: Yoğun egzersiz yapan kişiler, terleme yoluyla çok miktarda sıvı kaybederler.
Hastalıklı kişiler: Ateşi olan, ishal veya kusması olan kişiler daha fazla sıvı kaybederler.

👉🏼 KOLAY KIŞ ÇAYI GELİŞTİRME VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...