Yetersiz Sıvı Alımının Sağlığa Olan Etkileri

Kısa Vadeli Etkiler
Susuzluk hissi: En belirgin belirtidir.
Yorgunluk ve halsizlik: Vücut sıvı kaybederken enerji üretimi de azalır.
Baş dönmesi ve baş ağrısı: Kan basıncı düşebilir ve beyne giden kan miktarı azalabilir.
Konsantrasyon güçlüğü: Dehidrasyon, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek dikkat dağınıklığına neden olabilir.
Kas krampları: Kaslar yeterli sıvı alamadığında kasılmalar meydana gelebilir.
Cilt kuruluğu: Cilt, nem kaybederek pul pul olabilir ve daha kolay tahriş olabilir.
Uzun Vadeli Etkiler
Böbrek taşları: Yetersiz sıvı alımı, böbreklerde taş oluşum riskini artırabilir.
Kabızlık: Bağırsak hareketleri yavaşlar ve kabızlık sorunu yaşanabilir.
İdrar yolu enfeksiyonları: İdrar yolu, yeterli sıvı alımı olmadığında bakterilerin üremesi için uygun bir ortam haline gelebilir.
Kronik yorgunluk: Sürekli dehidrasyon, kronik yorgunluğa neden olabilir.
Böbrek hasarı: Uzun süreli dehidrasyon, böbreklerin işlevlerini bozabilir.
Kimler Daha Çok Risk Altındadır?
Yaşlılar: Yaşla birlikte susuzluk hissi azalabilir.
Çocuklar: Çocuklar, yetişkinlere göre daha hızlı sıvı kaybederler.
Sporcular: Yoğun egzersiz yapan kişiler, terleme yoluyla çok miktarda sıvı kaybederler.
Hastalıklı kişiler: Ateşi olan, ishal veya kusması olan kişiler daha fazla sıvı kaybederler.
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