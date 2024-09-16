Yetersiz Sıvı Alımının Sağlığa Olan Etkileri

Kısa Vadeli Etkiler

Susuzluk hissi: En belirgin belirtidir.

Yorgunluk ve halsizlik: Vücut sıvı kaybederken enerji üretimi de azalır.

Baş dönmesi ve baş ağrısı: Kan basıncı düşebilir ve beyne giden kan miktarı azalabilir.

Konsantrasyon güçlüğü: Dehidrasyon, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek dikkat dağınıklığına neden olabilir.

Kas krampları: Kaslar yeterli sıvı alamadığında kasılmalar meydana gelebilir.

Cilt kuruluğu: Cilt, nem kaybederek pul pul olabilir ve daha kolay tahriş olabilir.

Uzun Vadeli Etkiler

Böbrek taşları: Yetersiz sıvı alımı, böbreklerde taş oluşum riskini artırabilir.

Kabızlık: Bağırsak hareketleri yavaşlar ve kabızlık sorunu yaşanabilir.

İdrar yolu enfeksiyonları: İdrar yolu, yeterli sıvı alımı olmadığında bakterilerin üremesi için uygun bir ortam haline gelebilir.

Kronik yorgunluk: Sürekli dehidrasyon, kronik yorgunluğa neden olabilir.

Böbrek hasarı: Uzun süreli dehidrasyon, böbreklerin işlevlerini bozabilir.

Kimler Daha Çok Risk Altındadır?

Yaşlılar: Yaşla birlikte susuzluk hissi azalabilir.

Çocuklar: Çocuklar, yetişkinlere göre daha hızlı sıvı kaybederler.

Sporcular: Yoğun egzersiz yapan kişiler, terleme yoluyla çok miktarda sıvı kaybederler.

Hastalıklı kişiler: Ateşi olan, ishal veya kusması olan kişiler daha fazla sıvı kaybederler.

👉🏼 KOLAY KIŞ ÇAYI GELİŞTİRME VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...