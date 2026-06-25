Antrenman günleri ve dinlenme günlerinde beslenme farklı olmalı mı?

Spor yapan birçok kişi her gün aynı şekilde beslenmenin yeterli olduğunu düşünür. Ancak antrenman yapılan günlerle dinlenme günleri arasında enerji harcaması ve toparlanma ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bu nedenle beslenme planının antrenman yoğunluğuna göre düzenlenmesi faydalı olabilir.

Antrenman günlerinde vücut daha fazla enerji harcar. Özellikle yoğun fitness, kardiyo veya dayanıklılık antrenmanları yapan kişiler için karbonhidrat tüketimi performansın korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca yeterli protein alımı da kas onarımını destekler.

Dinlenme günlerinde ise enerji ihtiyacı bir miktar azalabilir. Ancak bu durum protein tüketiminin azaltılması gerektiği anlamına gelmez. Kasların toparlanma süreci dinlenme günlerinde devam ettiği için yeterli protein alımı önemini korur.

Hedef kilo vermekse dinlenme günlerinde karbonhidrat miktarında küçük düzenlemeler yapılabilir. Kas kazanımı hedefleyen kişiler ise enerji alımını çok fazla düşürmemelidir. Beslenme planı kişinin hedeflerine, antrenman yoğunluğuna ve yaşam tarzına göre şekillendirilmelidir.

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