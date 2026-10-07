Antrenman öncesi yağlı yiyeceklerden neden kaçınılabilir?

Antrenman öncesinde ne yediğiniz, egzersiz sırasında nasıl hissettiğinizi ve performansınızı etkileyebilir. Özellikle antrenmana kısa süre kala tüketilen yağ oranı yüksek yiyecekler, sindirimi yavaşlatabildiği için bazı kişilerde ağırlık, şişkinlik veya mide rahatsızlığına yol açabilir.

Yağların sindirimi daha uzun sürebilir.

Yağ içeren besinler tek başına "kötü" değildir ve sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ancak egzersizden hemen önce büyük miktarda yağ tüketmek, midenin boşalma hızını yavaşlatabilir. Bu nedenle antrenmana kısa süre kala yağlı ve ağır bir öğün tüketmek rahatsızlık yaratabilir.

Hareket sırasında mide rahatsızlığı oluşabilir.

Özellikle koşu, zıplama veya yüksek yoğunluklu egzersizlerde dolu bir mide daha fazla rahatsızlık verebilir. Yağlı bir öğünün ardından egzersize başlamak; şişkinlik, mide bulantısı, geğirme veya hazımsızlık gibi şikâyetleri artırabilir. Ancak bu durum kişiden kişiye değişir.

Antrenman öncesinde daha kolay sindirilen seçenekler tercih edilebilir.

Egzersize az bir süre kaldıysa, yağ oranı çok yüksek ve büyük porsiyonlu bir öğün yerine karbonhidrat içeren, daha hafif ve kolay sindirilen seçenekler tercih edilebilir. Örneğin muz, yoğurtla birlikte yulaf veya küçük bir sandviç gibi seçenekler kişisel toleransa göre değerlendirilebilir.

Peki yağ tamamen bırakılmalı mı?

Hayır. Burada önemli olan yağ tüketimini tamamen kesmek değil, zamanlamasına ve miktarına dikkat etmek. Antrenmandan birkaç saat önce tüketilen dengeli bir öğünde sağlıklı yağ kaynaklarına yer verilebilir. Asıl sorun, egzersize çok kısa süre kala yüksek miktarda yağ ve büyük porsiyon tüketmek olabilir.

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