Daha hızlı toparlanmak için spor sonrası beslenmede dikkat etmen gereken 7 kural

Egzersiz sonrası beslenme, yalnızca açlığı gidermekten ibaret değil. Doğru seçimlerle kas onarımını hızlandırabilir, enerji depolarını yenileyebilir ve bir sonraki antrenmana daha hazır hale gelebilirsin. İşte spor sonrası beslenmede dikkat etmen gereken 7 temel kural:

1. İlk 30 dakika altın zaman

Egzersizden sonraki ilk 30 dakikada kaslar besinlere en açık haldedir. Bu dönemde doğru beslenmek toparlanma sürecini hızlandırır.

2. Protein şart

Kas onarımı için protein alımı çok önemlidir. Yumurta, yoğurt, tavuk, balık veya bitkisel protein kaynakları tüketebilirsin.

3. Karbonhidratı unutma

Spor sırasında boşalan glikojen depolarını doldurmak için tam tahıllar, meyve veya yulaf gibi kaliteli karbonhidratlar ekle.

4. Sağlıklı yağlardan faydalan

Avokado, fındık, ceviz gibi sağlıklı yağlar iltihaplanmayı azaltır ve toparlanmaya destek olur.

5. Yeterince su iç

Spor sırasında kaybedilen sıvıyı yerine koymak için bol su iç. Terle birlikte kaybolan elektrolitleri karşılamak için maden suyu da iyi bir seçenektir.

6. Aşırıya kaçma

"Egzersiz yaptım, her şeyi yiyebilirim!" tuzağına düşme. Dengeli porsiyonlarla ilerle.

7. Düzenli bir rutin oluştur

Spor sonrası beslenme alışkanlığını standart hale getirerek toparlanma sürecinde süreklilik sağla.

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