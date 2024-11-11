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Spor Öncesi Kahve Tüketmek Doğru Mu?

Spor öncesi kahve tüketimi, birçok sporcunun ve egzersiz yapan kişinin merak ettiği bir konudur. Kahvenin içindeki kafein, enerji seviyesini artırma, dikkatini toplama ve performansı iyileştirme gibi birçok faydası olduğu için spor öncesi tercih edilen bir içecek haline gelmiştir. Ancak her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçmak zararlı olabilir.

Sporcu Beslenmesi Haberleri 11 Kasım 2024 15:00 Güncellenme: 11 Kasım 2024 Pazartesi 15:04
Spor Öncesi Kahve Tüketmek Doğru Mu?

Spor Öncesi Kahve İçmenin Faydaları

Enerji artışı: Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak uyanıklığı ve enerji seviyesini artırır. Bu sayede antrenmanlara daha zinde başlanır.
Yağ yakımı: Kafein, yağ asitlerinin serbestleşmesini sağlayarak yağ yakımını hızlandırır.
Performans artışı: Kafein, kasların yorulmasını geciktirerek daha uzun süre ve daha yoğun antrenman yapmaya olanak tanır.
Odaklanma: Kafein, dikkat dağınıklığını azaltarak antrenmana daha iyi odaklanmayı sağlar.

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