Spor Öncesi Kahve Tüketmek Doğru Mu?

Spor Öncesi Kahve İçmenin Faydaları

Enerji artışı: Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak uyanıklığı ve enerji seviyesini artırır. Bu sayede antrenmanlara daha zinde başlanır.

Yağ yakımı: Kafein, yağ asitlerinin serbestleşmesini sağlayarak yağ yakımını hızlandırır.

Performans artışı: Kafein, kasların yorulmasını geciktirerek daha uzun süre ve daha yoğun antrenman yapmaya olanak tanır.

Odaklanma: Kafein, dikkat dağınıklığını azaltarak antrenmana daha iyi odaklanmayı sağlar.

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