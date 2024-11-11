Spor Öncesi Kahve Tüketmek Doğru Mu?

Spor Öncesi Kahve İçmenin Faydaları
Enerji artışı: Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak uyanıklığı ve enerji seviyesini artırır. Bu sayede antrenmanlara daha zinde başlanır.
Yağ yakımı: Kafein, yağ asitlerinin serbestleşmesini sağlayarak yağ yakımını hızlandırır.
Performans artışı: Kafein, kasların yorulmasını geciktirerek daha uzun süre ve daha yoğun antrenman yapmaya olanak tanır.
Odaklanma: Kafein, dikkat dağınıklığını azaltarak antrenmana daha iyi odaklanmayı sağlar.
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