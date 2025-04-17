Sporcu beslenmesinde gelişen trendler: Ketojenik diyet ve intermittent fasting

🥑 1. Ketojenik Diyet Nedir?

Ketojenik diyet, karbonhidrat alımını ciddi şekilde azaltıp, vücudu yağla beslemeyi hedefleyen bir beslenme modelidir.

📌 Temel Prensip:

Karbonhidrat: %5–10

Protein: %15–20

Yağ: %70–80

Bu dağılımla vücut "ketozis" denilen bir duruma girer ve enerji kaynağı olarak karbonhidrat yerine yağları kullanmaya başlar.

🏋️‍♂️ Sporcular için Ketojenik Diyetin Avantajları

✔ Yağ yakımı artar

✔ Açlık kontrolü kolaylaşır (kan şekeri dengeli seyreder)

✔ Dayanıklılık sporlarında (örneğin uzun mesafe koşu) daha verimli olabilir

✔ Mental odak ve enerji istikrarı sağlar (kan şekerinde dalgalanma olmaz)

❌ Dikkat Edilmesi Gerekenler

⚠ Kas gücü ve patlayıcı performans isteyen sporlarda karbonhidrat eksikliği performansı düşürebilir (örneğin halter, sprint).

⚠ Vücut ilk 1–2 haftada "keto flu" dediğimiz halsizlik, baş ağrısı gibi semptomlar yaşayabilir.

⚠ Karbonhidrat alımı sıfırlanmaz; düşük ama kaliteli kaynaklardan (yeşil sebzeler gibi) alınmalıdır.

🔍 Kimler İçin Uygun?

✅ Yağ oranını düşürmek isteyenler

✅ Dayanıklılık sporcuları

✅ Karbonhidrata karşı duyarlılığı olanlar (örneğin insülin direnci)

❌ Yoğun ağırlık çalışanlar ve vücut geliştirme odaklı sporcular için dikkatle uygulanmalı.

⏰ 2. Intermittent Fasting (Aralıklı Oruç) Nedir?

IF, belirli zaman aralıklarında yemek yeme, kalan saatlerde ise oruç tutma sistemidir.

📌 En popüler versiyonu:

16:8 yöntemi → 16 saat oruç, 8 saat yemek (örneğin sadece 12:00–20:00 arası yemek)

🏋️‍♀️ Sporcular İçin IF'in Avantajları

✔ Vücut yağında azalma

✔ İnsülin duyarlılığında artış

✔ Hücresel onarım (otofaji) sürecinin aktive olması

✔ Daha kolay kalori kontrolü

🧨 Dikkat Edilmesi Gerekenler

⚠ Uzun süreli açlık sonrası antrenman yapmak, performansı düşürebilir.

⚠ Kas kaybı riskine karşı protein alımı planlı olmalı.

⚠ Herkes için sürdürülebilir olmayabilir (özellikle sabah spor yapanlar için zorlayıcı).

⚠ Antrenman zamanlaması ve yemek saatleri uyumlu olmalı.

🔍 Kimler İçin Uygun?

✅ Yağ yakımı hedefleyenler

✅ Günlük yoğunluğu düşük olanlar

✅ Akşam antrenman yapabilenler

❌ Hacim kazanmak isteyenler için daha zor olabilir (sınırlı zaman aralığında yüksek kalori almak zor).

⚖️ Keto mu IF mi? Hangisi Daha İyi?

Aslında bu sorunun yanıtı hedefine, yaşam tarzına ve antrenman türüne bağlı:

Kriter Ketojenik Diyet Intermittent Fasting

Yağ yakımı ✔ Çok etkili ✔ Etkili

Kas geliştirme ⚠ Zorlayıcı olabilir ⚠ Zamanlama dikkat ister

Performans ✔ Dayanıklılıkta iyi ⚠ Uzun açlık antrenmanı etkiler

Sürdürülebilirlik ⚠ Zorlayıcı (sosyal olarak da) ✔ Daha esnek

Uygulama kolaylığı Planlama gerektirir Öğün atlama ile kolay uygulanır