Tuz yararlı mıdır zararlı mıdır? Tuzun faydaları ve zararları

Diyetisyen İrem Tufan, tuzun tek başına "yararlı" ya da "zararlı" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Tufan'a göre burada en belirleyici faktör, kişinin yaşam tarzı ve tuzun tüketim miktarı.

"Duruma göre değişir. Tuzun hem faydası vardır hem de fazla tüketildiğinde zararı olabilir."

Vücut için tuz neden önemlidir?

İrem Tufan, tuzun içerdiği sodyumun vücut için hayati bir mineral olduğunu vurguluyor. Sodyum;

Sıvı dengesinin korunmasında

Sinir iletiminde

Kas fonksiyonlarının devamında

Elektrolit dengesinin sağlanmasında

aktif rol oynar.

Sporcularda tuz kaybı ve önemi

Diyetisyen İrem Tufan'a göre özellikle yoğun egzersizlerde vücut ciddi miktarda sodyum kaybeder.

"Uzun egzersizlerde, yarışlarda ve antrenmanlarda vücuttan ciddi sodyum kaybı olur."

Bu durumda elektrolit dengesinin korunmasının önemli olduğunu belirten Tufan, bazı durumlarda sodyum tabletleri veya elektrolit takviyelerinin kullanılabileceğini ifade ediyor.

Bu kaybın yerine konmaması durumunda ise:

Halsizlik

Yorgunluk

Baş ağrısı

Performans düşüşü

gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Her birey için aynı değildir

İrem Tufan, tuz tüketiminde kişisel farklılıkların önemli olduğuna dikkat çekiyor.

"Siz bir tansiyon hastasıysanız ve çok tuzlu besleniyorsanız bu durum sizi olumsuz etkileyebilir."

Yani spor yapan bir birey ile tansiyon hastası bir kişinin tuz ihtiyacı aynı değildir.

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