Aynadaki değişim neden tartıdaki değişimden farklıdır?

Tartı her şeyi göstermez

Birçok kişi ilerlemesini yalnızca tartıdaki rakamlara göre değerlendirir. Oysa tartı, vücudunuzun yağ, kas, su ve diğer dokularının toplam ağırlığını gösterir. Bu nedenle vücudunuzda olumlu değişimler yaşanırken tartıdaki sayı çok az değişebilir veya hiç değişmeyebilir.

Özellikle düzenli egzersize başlayan kişilerde kas kütlesi artarken yağ oranı azalabilir. Bu durumda vücut şekli değişmesine rağmen ağırlık benzer seviyelerde kalabilir.

Kas ve yağ aynı ağırlıkta ama farklı hacimdedir

1 kilogram kas ile 1 kilogram yağ aynı ağırlığa sahiptir. Ancak kas dokusu daha yoğun olduğu için daha az yer kaplar. Yağ dokusu ise daha fazla hacim oluşturur.

Bu nedenle yağ kaybedip kas kazanan bir kişi, tartıda aynı kiloda görünse bile daha fit, daha sıkı ve daha şekilli bir görünüme sahip olabilir.

Vücut kompozisyonu neden önemlidir?

Sağlıklı yaşam ve fitness hedeflerinde yalnızca kilo değil, vücut kompozisyonu da dikkate alınmalıdır. Vücut kompozisyonu; yağ, kas, kemik ve su oranlarının dağılımını ifade eder.

Daha düşük yağ oranı ve daha yüksek kas kütlesi:

Fiziksel performansı destekleyebilir.

Günlük enerji harcamasını artırabilir.

Daha güçlü ve fonksiyonel bir vücut yapısına katkı sağlayabilir.

Daha sıkı bir görünüm oluşturabilir.

Tartıdaki dalgalanmalar normaldir

Günlük kilo değişimleri her zaman yağ alıp vermek anlamına gelmez. Vücuttaki su miktarı, tüketilen karbonhidratlar, tuz alımı, uyku düzeni ve hormonal değişimler tartı sonucunu etkileyebilir.

Bu nedenle tek bir tartım sonucuna odaklanmak yerine uzun vadeli eğilimleri değerlendirmek daha doğru olacaktır.

İlerlemenizi nasıl takip edebilirsiniz?

Sadece kiloya odaklanmak yerine şu yöntemlerden de yararlanabilirsiniz:

Bel, kalça ve diğer çevre ölçülerini takip etmek

Düzenli aralıklarla fotoğraf çekmek

Kıyafetlerin üzerinizdeki duruşunu gözlemlemek

Güç ve performans gelişimini değerlendirmek

Vücut yağ oranını takip etmek

Bu yöntemler, tartının gösteremediği değişimleri fark etmenize yardımcı olabilir.

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