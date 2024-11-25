Kuvvet Antrenmanının Sağlığa Faydaları

Bazen direnç antrenmanı veya ağırlık antrenmanı olarak da adlandırılan kuvvet antrenmanı, kas gücünüzü, dayanıklılığınızı ve hatta bazen kas kütlenizi artırmaya yönelik bir egzersiz türüdür. Bu hedeflere ulaşmak için genellikle vücut ağırlığınız, el ağırlıkları, direnç bantları veya diğer araçlar gibi bir tür direnç (veya ağırlık) kullanırsınız.

Uzmanlar, haftada iki veya daha fazla gün kuvvet antrenmanı yapmanızı ve bacaklarınız, kalça kaslarınız, sırtınız, göbeğiniz, göğsünüz, omuzlarınız ve kollarınız dahil olmak üzere tüm ana kas gruplarını çalıştırmanızı önermektedir. Ayrıca her hafta tempolu yürüyüş gibi 150 dakikalık aerobik aktivite yapmanızı da önermektedir.

Genel olarak, kuvvet antrenmanı önemli, ancak genellikle göz ardı edilen bir egzersiz şeklidir. Yine de, sağlığınız ve refahınız için son derece iyi olabilir.

İşte haftalık egzersiz rutininize kuvvet antrenmanını dahil etmenin size fayda sağlayabileceği 5 fayda:

1. Kas Gücünü Artırır

Direnç antrenmanı - ya da kaslarınızı ağırlığa veya kuvvete karşı çalıştırmak için kullanmak - kas kütlenizi geliştirir.

Hatta beslenmenizi buna göre düzenlerseniz kas kütlenizi de artırabilir.

Bir çalışma, yaklaşık sekiz ila 12 tekrar yapmanın kas inşa etmek için ideal olduğunu bulmuştur.

2. Fonksiyonel Gücü Geliştirir

Kuvvet antrenmanı, özellikle ağırlık antrenmanı aktiviteleriniz çömelme, kaldırma, bükme, itme ve çekme gibi günlük hareketleri taklit ettiğinde, fonksiyonel gücünüzü geliştirmenize de yardımcı olabilir. Bu, yiyecek taşımak, mobilyaları hareket ettirmek veya yerden bir şey almak için çömelmenin daha kolay hale geldiği anlamına gelir.

Fonksiyonel güç oluşturmak için kullanılan egzersizler arasında squat ve deadliftten sağlık topu çevirme, step ve çiftçi yürüyüşüne kadar her şey bulunur.

3.Şekerinizi dengeler

İnsülin direncini azaltarak tip 2 diyabet riskini düşürür. 35.000'den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, kuvvet antrenmanı yapanların yapmayanlara göre hastalığa yakalanma olasılığı %30 daha düşük bulunmuştur.

4.Kalp sağlığınızı korur

Kan basıncını düşürür, kötü kolesterol seviyelerini azaltır ve kalp hastalığı riskini azaltır.

5.Kemik sağlığınızı güçlendirir

Kuvvet antrenmanı, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoza karşı korur.

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