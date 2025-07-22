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Haberler Yoga ve Meditasyon Nefesini değiştir, ruh halini değiştir: 4 basit nefes egzersizi

Nefesini değiştir, ruh halini değiştir: 4 basit nefes egzersizi

Stres, kaygı ve odaklanma sorunu mu yaşıyorsun? Günlük rutine ekleyebileceğin bu 4 basit nefes egzersiziyle zihinsel dengeyi yakala, ruh halini doğal yollarla dönüştür!

Yoga ve Meditasyon Haberleri 22 Temmuz 2025 16:27 Güncellenme: 22 Temmuz 2025 Salı 16:27
Nefesini değiştir, ruh halini değiştir: 4 basit nefes egzersizi

Modern yaşamın temposu beden kadar zihni de yoruyor. Ancak çoğu zaman çözüm burnumuzun ucunda: nefes. Doğru ve bilinçli nefes teknikleri, stres seviyesini düşürür, kalp atışlarını düzenler ve zihinsel dengeyi yeniden kurar. İşte ruh halini değiştirebilecek dört basit nefes egzersizi:

1. Kutu nefesi (Box Breathing)
🔲 4 saniye nefes al
🔲 4 saniye tut
🔲 4 saniye nefes ver
🔲 4 saniye tut
Özellikle anksiyete anlarında sinir sistemini yatıştırmak için kullanılır. Askeri eğitimlerde bile önerilen güçlü bir odak egzersizidir.

2. 4-7-8 Nefes Tekniği
🌬 4 saniyede burundan nefes al
⏸ 7 saniye boyunca tut
💨 8 saniyede yavaşça ağızdan ver
Uykuya geçişi kolaylaştırır, kalp ritmini yavaşlatır ve zihinsel gevşeme sağlar.

3. Nadi Shodhana (Burun deliği değiştirme)
👉 Sağ burun deliğini kapat, soldan al
👉 Solu kapat, sağdan ver
👉 Aynı sırayla devam et
Enerji dengeleyici ve sinir sistemini yatıştırıcı etkisiyle bilinir. Yoga öncesi ya da zihinsel denge için mükemmeldir.

4. Hızlı karın nefesi (Kapalabhati)
🔥 Güçlü ve hızlı karın kaslarıyla verilen kısa nefesler
🌬 Nefes alış pasif, veriş aktif
Canlandırıcı etkisiyle sabahları enerjik uyanmak için birebirdir. Sindirimi de uyarır.

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