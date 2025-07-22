Nefesini değiştir, ruh halini değiştir: 4 basit nefes egzersizi

Modern yaşamın temposu beden kadar zihni de yoruyor. Ancak çoğu zaman çözüm burnumuzun ucunda: nefes. Doğru ve bilinçli nefes teknikleri, stres seviyesini düşürür, kalp atışlarını düzenler ve zihinsel dengeyi yeniden kurar. İşte ruh halini değiştirebilecek dört basit nefes egzersizi:
1. Kutu nefesi (Box Breathing)
🔲 4 saniye nefes al
🔲 4 saniye tut
🔲 4 saniye nefes ver
🔲 4 saniye tut
Özellikle anksiyete anlarında sinir sistemini yatıştırmak için kullanılır. Askeri eğitimlerde bile önerilen güçlü bir odak egzersizidir.
2. 4-7-8 Nefes Tekniği
🌬 4 saniyede burundan nefes al
⏸ 7 saniye boyunca tut
💨 8 saniyede yavaşça ağızdan ver
Uykuya geçişi kolaylaştırır, kalp ritmini yavaşlatır ve zihinsel gevşeme sağlar.
3. Nadi Shodhana (Burun deliği değiştirme)
👉 Sağ burun deliğini kapat, soldan al
👉 Solu kapat, sağdan ver
👉 Aynı sırayla devam et
Enerji dengeleyici ve sinir sistemini yatıştırıcı etkisiyle bilinir. Yoga öncesi ya da zihinsel denge için mükemmeldir.
4. Hızlı karın nefesi (Kapalabhati)
🔥 Güçlü ve hızlı karın kaslarıyla verilen kısa nefesler
🌬 Nefes alış pasif, veriş aktif
Canlandırıcı etkisiyle sabahları enerjik uyanmak için birebirdir. Sindirimi de uyarır.
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