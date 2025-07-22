Nefesini değiştir, ruh halini değiştir: 4 basit nefes egzersizi

Modern yaşamın temposu beden kadar zihni de yoruyor. Ancak çoğu zaman çözüm burnumuzun ucunda: nefes. Doğru ve bilinçli nefes teknikleri, stres seviyesini düşürür, kalp atışlarını düzenler ve zihinsel dengeyi yeniden kurar. İşte ruh halini değiştirebilecek dört basit nefes egzersizi:

1. Kutu nefesi (Box Breathing)

🔲 4 saniye nefes al

🔲 4 saniye tut

🔲 4 saniye nefes ver

🔲 4 saniye tut

Özellikle anksiyete anlarında sinir sistemini yatıştırmak için kullanılır. Askeri eğitimlerde bile önerilen güçlü bir odak egzersizidir.

2. 4-7-8 Nefes Tekniği

🌬 4 saniyede burundan nefes al

⏸ 7 saniye boyunca tut

💨 8 saniyede yavaşça ağızdan ver

Uykuya geçişi kolaylaştırır, kalp ritmini yavaşlatır ve zihinsel gevşeme sağlar.

3. Nadi Shodhana (Burun deliği değiştirme)

👉 Sağ burun deliğini kapat, soldan al

👉 Solu kapat, sağdan ver

👉 Aynı sırayla devam et

Enerji dengeleyici ve sinir sistemini yatıştırıcı etkisiyle bilinir. Yoga öncesi ya da zihinsel denge için mükemmeldir.

4. Hızlı karın nefesi (Kapalabhati)

🔥 Güçlü ve hızlı karın kaslarıyla verilen kısa nefesler

🌬 Nefes alış pasif, veriş aktif

Canlandırıcı etkisiyle sabahları enerjik uyanmak için birebirdir. Sindirimi de uyarır.

👉🏼 "SPOR SONRASI SOĞUMA HAREKETLERİ" VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...