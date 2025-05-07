Yaz sıcaklarında kolayca yapabileceğiniz yoga hareketleri

1. Çocuk Duruşu (Balasana)

• Nasıl Yapılır? Dizlerinizin üzerinde oturun, ayak parmaklarınızın uçlarını birleştirip dizlerinizi açın. Kalçalarınızı topuklarınıza doğru indirirken kollarınızı öne doğru uzatın ve alnınızı yere değdirin.

• Faydaları: Sırt, boyun ve omuzları rahatlatır, zihinsel olarak dinlendirici bir etki yapar. Yazın stres ve sıcak hava ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

2. Köprü Duruşu (Setu Bandhasana)

• Nasıl Yapılır? Sırt üstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı kalça genişliğinde yere yerleştirin. Kollarınızı yanlara açın, avuç içleriniz yere bakacak şekilde. Pelvisinizi yukarı kaldırarak kalçalarınızı sıkın, omuzları geriye doğru kaydırın.

• Faydaları: Sırt kaslarını güçlendirir, kalçaları esnetir ve vücudun alt kısmını rahatlatır.

3. Kedi-İnek Duruşu (Marjaryasana-Bitilasana)

• Nasıl Yapılır? Elleriniz ve dizlerinizin üzerinde durun. Nefes alırken sırtınızı aşağıya indirin ve başınızı yukarıya kaldırın (inek duruşu). Nefes verirken sırtınızı yuvarlayın ve başınızı aşağıya indirin (kedi duruşu).

• Faydaları: Omurgayı esnetir ve sırtın rahatlamasına yardımcı olur. Sıcak havalarda vücudunuzu serinletmeye ve gevşetmeye yardımcı olur.

4. Dağ Duruşu (Tadasana)

• Nasıl Yapılır? Ayakta, ayaklarınızı birleştirerek durun. Kollarınızı yanlara açın ve avuç içlerinizi birbirine paralel tutun. Derin nefes alarak vücudunuzu dikleştirin ve başınızı yukarı doğru uzatın.

• Faydaları: Postürü düzeltir, dengeyi artırır ve bedeninize hafiflik kazandırır. Yazın sıcaklığında basit ve rahatlatıcı bir duruştur.

5. Yılan Duruşu (Bhujangasana)

• Nasıl Yapılır? Yüzüstü yere yatın, ellerinizi omuz genişliğinde yere yerleştirin. Dirseklerinizi bükün ve avuçlarınızla yerden iterek göğsünüzü yukarı kaldırın. Başınızı hafifçe geriye doğru uzatın.

• Faydaları: Sırtı esnetir, karın bölgesini güçlendirir ve omurgayı rahatlatır. Sıcak havada vücudu açıcı ve serinletici bir hareket olabilir.

6. Sırtüstü Bacak Hareketi (Supta Padangusthasana)

• Nasıl Yapılır? Sırt üstü yatın, bir bacağınızı yukarıya doğru kaldırın ve baş parmağınızla ya da bir kayışla bacağınızı tutun. Diğer bacağınız düz bir şekilde yerde kalsın.

• Faydaları: Bacakları esnetir ve hamstringleri açar, aynı zamanda sırtı rahatlatır.

7. Şavásana (Ceset Duruşu)

• Nasıl Yapılır? Sırt üstü yatın, kollarınızı yanlarda gevşek tutun ve avuçlarınızı yukarıya doğru çevirin. Bacaklarınızı rahatça açın, gözlerinizi kapatın ve tüm vücudunuzu gevşeterek derin nefesler alıp verin.

• Faydaları: Zihni ve bedeni tamamen gevşetir. Sıcak havalarda zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlar.

Yoga Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Nefesinize Odaklanın: Yoga yaparken nefesinizi derin ve yavaş tutarak vücudunuzu serinletmeye çalışın. Bu, sıcak havalarda ekstra rahatlama sağlayacaktır.

• Serin Alanlar Seçin: Eğer mümkünse gölgeli bir yerde veya açık alanda yoga yaparak doğanın taze havasından yararlanabilirsiniz.

• Su İçmeyi Unutmayın: Yaz sıcağında yoga yaparken bol su içmeyi unutmayın.

Bu hareketlerle, yazın sıcak günlerinde hem vücudunuzu rahatlatabilir hem de zihinsel rahatlama sağlayabilirsiniz!