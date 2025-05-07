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Yaz sıcaklarında kolayca yapabileceğiniz yoga hareketleri

Yazın sıcağında rahatlamak ve esneklik kazanmak için kolayca yapabileceğiniz yoga hareketleriyle vücudunuzu ve zihninizi yenileyin! Sade ve etkili pozlarla, rahatlatıcı bir yoga deneyimiyle yazın keyfini çıkarın. Peki yaz sıcaklarında kolayca yapabileceğini yoga hareketleri nelerdir? İşte hepsi burada…

Yoga Meditasyon Haberleri 07 Mayıs 2025 10:14 Güncellenme: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:34
Yaz sıcaklarında kolayca yapabileceğiniz yoga hareketleri

1. Çocuk Duruşu (Balasana)
• Nasıl Yapılır? Dizlerinizin üzerinde oturun, ayak parmaklarınızın uçlarını birleştirip dizlerinizi açın. Kalçalarınızı topuklarınıza doğru indirirken kollarınızı öne doğru uzatın ve alnınızı yere değdirin.
• Faydaları: Sırt, boyun ve omuzları rahatlatır, zihinsel olarak dinlendirici bir etki yapar. Yazın stres ve sıcak hava ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir.
2. Köprü Duruşu (Setu Bandhasana)
• Nasıl Yapılır? Sırt üstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı kalça genişliğinde yere yerleştirin. Kollarınızı yanlara açın, avuç içleriniz yere bakacak şekilde. Pelvisinizi yukarı kaldırarak kalçalarınızı sıkın, omuzları geriye doğru kaydırın.
• Faydaları: Sırt kaslarını güçlendirir, kalçaları esnetir ve vücudun alt kısmını rahatlatır.
3. Kedi-İnek Duruşu (Marjaryasana-Bitilasana)
• Nasıl Yapılır? Elleriniz ve dizlerinizin üzerinde durun. Nefes alırken sırtınızı aşağıya indirin ve başınızı yukarıya kaldırın (inek duruşu). Nefes verirken sırtınızı yuvarlayın ve başınızı aşağıya indirin (kedi duruşu).
• Faydaları: Omurgayı esnetir ve sırtın rahatlamasına yardımcı olur. Sıcak havalarda vücudunuzu serinletmeye ve gevşetmeye yardımcı olur.
4. Dağ Duruşu (Tadasana)
• Nasıl Yapılır? Ayakta, ayaklarınızı birleştirerek durun. Kollarınızı yanlara açın ve avuç içlerinizi birbirine paralel tutun. Derin nefes alarak vücudunuzu dikleştirin ve başınızı yukarı doğru uzatın.
• Faydaları: Postürü düzeltir, dengeyi artırır ve bedeninize hafiflik kazandırır. Yazın sıcaklığında basit ve rahatlatıcı bir duruştur.
5. Yılan Duruşu (Bhujangasana)
• Nasıl Yapılır? Yüzüstü yere yatın, ellerinizi omuz genişliğinde yere yerleştirin. Dirseklerinizi bükün ve avuçlarınızla yerden iterek göğsünüzü yukarı kaldırın. Başınızı hafifçe geriye doğru uzatın.
• Faydaları: Sırtı esnetir, karın bölgesini güçlendirir ve omurgayı rahatlatır. Sıcak havada vücudu açıcı ve serinletici bir hareket olabilir.
6. Sırtüstü Bacak Hareketi (Supta Padangusthasana)
• Nasıl Yapılır? Sırt üstü yatın, bir bacağınızı yukarıya doğru kaldırın ve baş parmağınızla ya da bir kayışla bacağınızı tutun. Diğer bacağınız düz bir şekilde yerde kalsın.
• Faydaları: Bacakları esnetir ve hamstringleri açar, aynı zamanda sırtı rahatlatır.
7. Şavásana (Ceset Duruşu)
• Nasıl Yapılır? Sırt üstü yatın, kollarınızı yanlarda gevşek tutun ve avuçlarınızı yukarıya doğru çevirin. Bacaklarınızı rahatça açın, gözlerinizi kapatın ve tüm vücudunuzu gevşeterek derin nefesler alıp verin.
• Faydaları: Zihni ve bedeni tamamen gevşetir. Sıcak havalarda zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlar.

Yoga Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Nefesinize Odaklanın: Yoga yaparken nefesinizi derin ve yavaş tutarak vücudunuzu serinletmeye çalışın. Bu, sıcak havalarda ekstra rahatlama sağlayacaktır.
• Serin Alanlar Seçin: Eğer mümkünse gölgeli bir yerde veya açık alanda yoga yaparak doğanın taze havasından yararlanabilirsiniz.
• Su İçmeyi Unutmayın: Yaz sıcağında yoga yaparken bol su içmeyi unutmayın.
Bu hareketlerle, yazın sıcak günlerinde hem vücudunuzu rahatlatabilir hem de zihinsel rahatlama sağlayabilirsiniz!

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