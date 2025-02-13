Zihni Sakinleştiren 5 Yoga Rutini

1. Nefesle Farkındalık (Breath Awareness Yoga)
Amaç: Nefesin farkına vararak zihninizi sakinleştirmek, vücudunuzla daha derin bir bağlantı kurmak.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Yere sırt üstü uzanın ya da rahat bir oturuş pozisyonu alın.
Nefes alışı izleyin: Burundan derin nefes alın, karın bölgeniz genişlesin ve nefes verirken karın bölgeniz geri çekilsin. Nefesin ritmini hissedin, zihninizi bu nefesle birlikte sakinleştirin.
Duruş: 5 dakika boyunca sadece nefesinize odaklanarak zihninizi rahatlatın.
2. Dağ Pozu ve Nefes (Mountain Pose & Breath)
Amaç: Zihinsel huzur ve fiziksel dengeyi birleştirmek.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Ayakta, ayaklar omuz genişliğinde açık, sırt dik ve eller yanlarda.
Nefes: Derin nefes alırken kollarınızı yukarı doğru uzatın, nefes verirken kollarınızı yanlara doğru indirin.
Farkındalık: Nefes alırken bedeninizi hissetmeye odaklanın, her bir kasın gevşediğini fark edin. Zihinsel olarak şimdiki anla bağlantı kurun.
3. Çocuk Pozu (Child's Pose)
Amaç: Zihni sakinleştirirken vücutta rahatlama sağlamak.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Dizlerinizin üstünde oturun, kalçalarınızı topuklarınıza doğru itin. Elleriniz önünüzde yere paralel olmalı.
Nefes: Derin nefes alıp verirken vücudunuzun gevşemesini sağlayın. Başınızı yere doğru bırakın.
Farkındalık: Çocuk pozunda, bedensel rahatlamayı ve zihinsel gevşemeyi hissedin. Zihninizi boşaltmak ve anın içinde kalmak için bu pozda birkaç dakika kalın.
4. Kedi-İnek Pozları (Cat-Cow Pose)
Amaç: Omurga esnekliğini artırarak ruh halinizi iyileştirmek ve zihinsel rahatlama sağlamak.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Eller ve dizler üzerinde durun. Eller omuz hizasında, dizler kalça hizasında olacak şekilde yerleştirin.
Nefes: Nefes alırken sırtınızı aşağıya doğru indirin ve başınızı yukarıya doğru açın (inek pozunda). Nefes verirken sırtınızı yuvarlayın ve kafanızı içeriye çekin (kedi pozunda).
Farkındalık: Nefesinize uyum sağlayarak sırtınızın hareketini hissedin. Bu hareket, bedeninizdeki gerilimleri azaltmanıza yardımcı olurken zihninizi de sakinleştirir.
5. Savasana (Corpse Pose) ile Derin Gevşeme
Amaç: Zihinsel sakinlik ve tam gevşeme.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Yere sırt üstü uzanın, ayaklarınız rahatça açılmış ve elleriniz yanlarda, avuçlar yukarıya doğru.
Nefes: Derin nefesler alarak bedensel rahatlamayı hissedin. Her bir kasın gevşediğini fark edin.
Farkındalık: Zihninizi tamamen boşaltın, sadece nefesinizi hissedin. Bedeninizi ve zihninizi tamamen gevşemiş bir şekilde bırakın. Bu poz, yoga pratiğinizin sonunda derin bir huzur hissi yaratır.
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