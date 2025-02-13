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Zihni Sakinleştiren 5 Yoga Rutini

Yoga, zihinsel ve bedensel sağlığı korumak için harika bir araçtır. Düzenli olarak yapılan yoga egzersizleri stresle başa çıkmanıza, vücudunuzun daha esnek bir hal almasına yardımcı olur.

Yoga Meditasyon Haberleri 13 Şubat 2025 11:59 Güncellenme: 13 Şubat 2025 Perşembe 11:59
Zihni Sakinleştiren 5 Yoga Rutini

1. Nefesle Farkındalık (Breath Awareness Yoga)

Amaç: Nefesin farkına vararak zihninizi sakinleştirmek, vücudunuzla daha derin bir bağlantı kurmak.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Yere sırt üstü uzanın ya da rahat bir oturuş pozisyonu alın.
Nefes alışı izleyin: Burundan derin nefes alın, karın bölgeniz genişlesin ve nefes verirken karın bölgeniz geri çekilsin. Nefesin ritmini hissedin, zihninizi bu nefesle birlikte sakinleştirin.
Duruş: 5 dakika boyunca sadece nefesinize odaklanarak zihninizi rahatlatın.

2. Dağ Pozu ve Nefes (Mountain Pose & Breath)

Amaç: Zihinsel huzur ve fiziksel dengeyi birleştirmek.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Ayakta, ayaklar omuz genişliğinde açık, sırt dik ve eller yanlarda.
Nefes: Derin nefes alırken kollarınızı yukarı doğru uzatın, nefes verirken kollarınızı yanlara doğru indirin.
Farkındalık: Nefes alırken bedeninizi hissetmeye odaklanın, her bir kasın gevşediğini fark edin. Zihinsel olarak şimdiki anla bağlantı kurun.

3. Çocuk Pozu (Child's Pose)

Amaç: Zihni sakinleştirirken vücutta rahatlama sağlamak.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Dizlerinizin üstünde oturun, kalçalarınızı topuklarınıza doğru itin. Elleriniz önünüzde yere paralel olmalı.
Nefes: Derin nefes alıp verirken vücudunuzun gevşemesini sağlayın. Başınızı yere doğru bırakın.
Farkındalık: Çocuk pozunda, bedensel rahatlamayı ve zihinsel gevşemeyi hissedin. Zihninizi boşaltmak ve anın içinde kalmak için bu pozda birkaç dakika kalın.

4. Kedi-İnek Pozları (Cat-Cow Pose)

Amaç: Omurga esnekliğini artırarak ruh halinizi iyileştirmek ve zihinsel rahatlama sağlamak.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Eller ve dizler üzerinde durun. Eller omuz hizasında, dizler kalça hizasında olacak şekilde yerleştirin.
Nefes: Nefes alırken sırtınızı aşağıya doğru indirin ve başınızı yukarıya doğru açın (inek pozunda). Nefes verirken sırtınızı yuvarlayın ve kafanızı içeriye çekin (kedi pozunda).
Farkındalık: Nefesinize uyum sağlayarak sırtınızın hareketini hissedin. Bu hareket, bedeninizdeki gerilimleri azaltmanıza yardımcı olurken zihninizi de sakinleştirir.

5. Savasana (Corpse Pose) ile Derin Gevşeme

Amaç: Zihinsel sakinlik ve tam gevşeme.
Nasıl Yapılır:
Pozisyon: Yere sırt üstü uzanın, ayaklarınız rahatça açılmış ve elleriniz yanlarda, avuçlar yukarıya doğru.
Nefes: Derin nefesler alarak bedensel rahatlamayı hissedin. Her bir kasın gevşediğini fark edin.
Farkındalık: Zihninizi tamamen boşaltın, sadece nefesinizi hissedin. Bedeninizi ve zihninizi tamamen gevşemiş bir şekilde bırakın. Bu poz, yoga pratiğinizin sonunda derin bir huzur hissi yaratır.

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