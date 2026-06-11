Arka omuz kasları neden ihmal edilmemeli?

Arka omuz kasları ne işe yarar?

Arka omuz kasları, omuz ekleminin stabilitesini destekleyen ve kolun geriye doğru hareketlerinde görev alan kas gruplarındandır. Günlük hareketlerde ve birçok spor dalında aktif rol oynarlar.

Neden ihmal edilmemeli?

Ön omuz kasları günlük yaşamda ve itiş hareketlerinde sık kullanıldığı için zaten yoğun şekilde çalışır. Arka omuzların yeterince çalıştırılmaması ise kas dengesizliklerine yol açabilir.

Güçlü arka omuzlar:

Daha dengeli bir üst vücut görünümü sağlar.

Duruşun korunmasına yardımcı olur.

Omuz stabilitesini destekler.

Antrenman performansına katkı sağlayabilir.

Sakatlanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.



Arka omuzlar nasıl çalıştırılabilir?

Face pull, reverse fly, bent-over rear delt raise ve ters pec deck gibi egzersizler arka omuz gelişimini destekleyebilir. Programlarda yalnızca ön ve yan omuzlara değil, arka omuzlara da yer verilmesi önemlidir.

Arka omuz kasları yalnızca estetik görünüm için değil, omuz sağlığı ve postür açısından da önemlidir. Dengeli bir antrenman programı, tüm omuz bölgesinin uyumlu şekilde gelişmesine yardımcı olur.

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