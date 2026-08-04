Pilates sırasında yapılan küçük teknik hatalar nelere yol açabilir?

Pilates, kontrollü hareketler ve doğru nefes tekniği üzerine kurulu bir egzersiz sistemidir. Hareketlerin yavaş ve bilinçli uygulanması, kasların doğru şekilde çalışmasını destekler. Ancak teknik detaylara dikkat edilmediğinde hem egzersizin etkinliği azalabilir hem de bazı bölgelerde gereksiz yük oluşabilir. Bu nedenle pilates yaparken doğru formu korumak büyük önem taşır.

Nefesi kontrol etmemek

Pilateste nefes, hareketin ayrılmaz bir parçasıdır. Nefesi tutmak veya düzensiz nefes almak, hareket kontrolünü zorlaştırabilir ve egzersizden alınan verimi düşürebilir.

Omurganın hizasını koruyamamak

Baş, boyun ve omurganın doğal hizasının bozulması; özellikle boyun ve bel bölgesinde gereksiz zorlanmaya neden olabilir. Hareket boyunca omurgayı nötr pozisyonda tutmaya özen gösterilmelidir.

Hareketleri hızlı yapmak

Pilatesin temel prensiplerinden biri kontroldür. Hareketleri hızlandırmak yerine yavaş ve kontrollü uygulamak, hedef kasların daha etkili çalışmasına yardımcı olur.

Core kaslarını aktif kullanmamak

Karın ve bel çevresini kapsayan core kaslarının aktif tutulmaması, dengeyi azaltabilir ve hareket sırasında diğer kas gruplarının gereğinden fazla yük almasına neden olabilir.

Hareket açıklığını zorlamak

Esnekliği artırmak amacıyla hareketleri zorlamak yerine, yalnızca ağrısız ve kontrollü hareket aralığında çalışmak daha güvenli bir yaklaşımdır.

Duruşa dikkat etmemek

Omuzları kulaklara yaklaştırmak, boynu gereksiz yere sıkmak veya bel boşluğunu aşırı artırmak gibi duruş hataları hareket kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Pilates yaparken nelere dikkat edilmeli?

Hareketleri kontrollü ve acele etmeden uygulayın.

Nefesinizi hareketle uyumlu şekilde kullanın.

Core kaslarınızı aktif tutmaya özen gösterin.

Ağrı hissederseniz hareketi durdurun.

Hareket kalitesini tekrar sayısından daha öncelikli tutun.

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