Evde doğru squat nasıl yapılır? Squat tekniği ve dikkat edilmesi gerekenler

Squat; bacak, kalça ve core kaslarını aynı anda çalıştıran temel bir egzersizdir. Düzenli uygulandığında alt vücut kuvvetini artırmaya, dengeyi geliştirmeye ve günlük hareketleri daha kolay yapmaya yardımcı olabilir. Hareketten en yüksek verimi almak ve sakatlanma riskini azaltmak için doğru teknikle uygulanması önemlidir.

Doğru squat tekniği

Squat yapmaya ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak başlayın. Ayak uçlarınızı hafifçe dışarı çevirebilir, göğsünüzü dik ve omuzlarınızı geride tutabilirsiniz.

Hareket sırasında kalçanızı geriye doğru iterek sanki bir sandalyeye oturuyormuş gibi çömelin. Dizleriniz ayak uçlarınızla aynı doğrultuda ilerlemeli, içe doğru kapanmamalıdır. Topuklarınız yerden kalkmadan kontrollü bir şekilde aşağı inin ve nefes vererek başlangıç pozisyonuna dönün.

Squat yaparken dikkat edilmesi gerekenler



Belinizi yuvarlamamaya özen gösterin.

Dizlerin içe doğru çökmesine izin vermeyin.

Topuklarınızı yerden kaldırmayın.

Hareketi kontrollü ve yavaş uygulayın.

Ağrı hissederseniz egzersizi sonlandırın.

Yeni başlayanlar için öneriler

Squat hareketine yeni başlayanlar 2-3 set halinde 8-12 tekrar ile başlayabilir. Hareket formunu oturttuktan sonra tekrar sayısını artırabilir veya direnç bandı ya da hafif ağırlıklarla egzersizi zorlaştırabilirsiniz.

Doğru teknikle yapılan squat, alt vücut kaslarını güçlendirirken denge, koordinasyon ve fonksiyonel hareket kabiliyetinin gelişmesine de katkı sağlayabilir. Düzenli antrenman ve doğru form, egzersizden maksimum verim almanın en önemli anahtarıdır.

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