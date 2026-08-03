Boyun ve omuz gerginliğini azaltmaya yardımcı düzeltici egzersizler nelerdir?

Boyun ve omuz bölgesi, gün içinde en fazla yük taşıyan alanlardan biridir. Bilgisayar karşısında uzun süre çalışmak, telefon kullanımının artması ve yanlış duruş alışkanlıkları bu bölgede kas sertliği ve gerginlik oluşmasına yol açabilir. Düzenli uygulanan düzeltici egzersizler ise kasların daha dengeli çalışmasını destekleyerek hareket kalitesinin artırılmasına katkı sağlayabilir.

Çene geriye çekme (Chin tuck)

İleri baş duruşunu düzeltmeye yardımcı olan bu egzersiz, boynun ön ve arka kasları arasındaki dengeyi destekler. Baş öne uzatılmadan çene hafifçe geriye çekilir ve birkaç saniye bu pozisyon korunur.

Omuz bıçaklarını sıkıştırma

Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırarak yapılan bu hareket, sırtın üst bölümündeki kasları aktive eder. Düzenli uygulandığında yuvarlak omuz görünümünün azaltılmasına ve omuzların daha doğal pozisyonda durmasına katkı sağlayabilir.

Göğüs kası esnetme

Göğüs kaslarının kısalması omuzların öne düşmesine neden olabilir. Kapı eşiğinde yapılan göğüs esnetme hareketleri, göğüs kaslarının gevşemesine ve omuzların daha rahat hizalanmasına yardımcı olabilir.

Boyun yan esnetme

Başın kontrollü şekilde sağa ve sola eğilmesiyle uygulanan bu esneme hareketi, boynun yan tarafındaki kasların gevşemesine destek olur. Hareket sırasında zorlamadan ve kontrollü nefes alarak çalışmak önemlidir.

Omuz daireleri

Omuzları öne ve arkaya doğru dairesel şekilde çevirmek, eklem hareketliliğini artırmaya ve kas gerginliğini azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle uzun süre aynı pozisyonda çalışan kişiler için pratik bir egzersizdir.

Torasik omurga mobilite çalışmaları

Sırtın üst bölümünün hareketliliğini geliştiren mobilite egzersizleri, omuzların daha rahat hareket etmesini destekler. Böylece boyun bölgesine binen gereksiz yük de azalabilir.

Düzenli uygulama önemlidir

Düzeltici egzersizlerden verim alabilmek için hareketlerin doğru teknikle ve düzenli olarak uygulanması gerekir. Gün içerisinde kısa hareket molaları vermek, çalışma ortamını ergonomik hâle getirmek ve uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmak da boyun ve omuz sağlığını destekleyen önemli alışkanlıklardır.

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