Fırında kabak cipsi tarifi: Sağlıklı ve çıtır atıştırmalık

Sağlıklı beslenirken cips keyfinden vazgeçmek zorunda değilsiniz. İnce dilimlenmiş kabakların baharatlarla harmanlanıp fırında pişirilmesiyle hazırlanan kabak cipsi, hem pratik hem de düşük kalorili bir alternatiftir. Yoğurtlu dip soslarla birlikte tüketebileceğiniz bu tarif, çay saatlerinden ara öğünlere kadar günün her anında keyifle tercih edilebilir.

Fırında kabak cipsi tarifi



Hazırlık süresi:

10 dakika

Pişirme süresi:

25-30 dakika

Porsiyon:

2 kişilik

Malzemeler



2 orta boy kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz (isteğe bağlı)



Yapılışı



Fırını 180°C'ye önceden ısıtın.

Kabakları kabuklarıyla birlikte mümkün olduğunca ince halkalar halinde dilimleyin.

Zeytinyağı ve baharatları bir kapta karıştırın.

Kabak dilimlerini bu karışımla hafifçe harmanlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine üst üste gelmeyecek şekilde dizin.

Yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Pişirme süresinin ortasında dilimleri çevirerek her iki tarafının da eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Fırından çıktıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve çıtır hale geldikten sonra servis edin.



Püf noktaları



Kabakları ne kadar ince dilimlerseniz o kadar çıtır sonuç elde edersiniz.

Dilimlerin üzerindeki fazla nemi kâğıt havluyla almak daha iyi kıvam sağlar.

Pişirme süresi fırına göre değişebileceğinden son dakikalarda kontrollü pişirin.

Yanında sarımsaklı yoğurt veya yoğurtlu otlu dip sos ile servis edebilirsiniz.

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