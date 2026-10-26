Direnç bandıyla sırt kaslarını çalıştırmanın yolları

Direnç bandıyla sırt kasları nasıl çalıştırılır?



Direnç bandı, sırt kaslarını çalıştırmak için evde kullanabileceğin pratik egzersiz ekipmanlarından biridir. Farklı direnç seviyeleri sayesinde hareketleri kendi kondisyonuna göre uyarlayabilirsin. Özellikle sırtın orta bölgesi, kanat kasları ve kürek kemiklerinin çevresindeki kasları hedefleyen hareketlerle üst vücut antrenmanını destekleyebilirsin.

Egzersiz sırasında hareketleri kontrollü yapmak, omuzlarını gereksiz yere yukarı kaldırmamak ve bandın direncini doğru ayarlamak önemlidir.



Evde yapabileceğin 5 direnç bandı egzersizi



1. Direnç bandıyla oturarak row



Bu hareket, sırtın orta bölgesindeki kasları ve kürek kemiklerinin çevresindeki kasları çalıştırmaya yardımcı olur.

- Bacaklarını öne uzatarak yere otur ve bandı ayaklarının orta kısmına yerleştir.

- Bandın uçlarını iki elinle tut, sırtını dik tut.

- Dirseklerini geriye doğru çekerek ellerini gövdene yaklaştır.

- Kürek kemiklerini kontrollü biçimde birbirine yaklaştır ve başlangıç pozisyonuna dön.

Tekrar: 10-15 tekrar, 2-3 set.



2. Direnç bandıyla lat pulldown



Bu hareket, sırtın yan tarafında bulunan geniş kanat kaslarını hedeflemeye yardımcı olur.

- Bandı başının üzerinde, sağlam ve güvenli bir sabitleme noktasına yerleştir.

- Diz çökerek veya oturarak bandın uçlarını tut.

- Dirseklerini aşağı ve yanlara doğru çekerek ellerini omuz hizasına yaklaştır.

- Bandı kontrollü biçimde başlangıç pozisyonuna bırak.

Tekrar: 10-12 tekrar, 2-3 set.

Bandı sabitleyeceğin noktanın hareket sırasında yerinden çıkmayacağından emin ol.



3. Direnç bandıyla pull-apart



Özellikle üst sırt ve omuzların arka bölümündeki kasları çalıştırmaya yardımcı olan bu hareket, ekipmansız alanlarda da kolayca uygulanabilir.

- Ayakta dur ve bandı iki elinle göğüs hizasında tut.

- Kollarını öne uzatırken dirseklerini hafifçe yumuşak tut.

- Bandı iki yana doğru açarak ellerini birbirinden uzaklaştır.

- Kürek kemiklerinin hareketini kontrol et ve yavaşça başlangıç pozisyonuna dön.

Tekrar: 12-15 tekrar, 2-3 set.



4. Direnç bandıyla tek kol row



Tek taraflı yapılan bu hareket, sırt kaslarını ayrı ayrı çalıştırmana ve iki taraf arasındaki kuvvet farklılıklarını fark etmene yardımcı olabilir.

- Bandı sağlam bir noktaya sabitle ve bir elinle tut.

- Gövdeni dik tutarak dirseğini geriye doğru çek.

- Elini gövdene yaklaştırırken omzunu kulağına doğru kaldırmamaya dikkat et.

- Kontrollü şekilde başlangıç pozisyonuna dön ve diğer tarafı çalıştır.

Tekrar: Her kol için 10-12 tekrar, 2-3 set.



5. Direnç bandıyla straight-arm pulldown



Bu egzersiz, özellikle kanat kaslarını hedeflemeye yardımcı olur.

- Bandı başının üzerinde sağlam bir noktaya sabitle.

- Kollarını öne ve yukarıya uzatarak bandı tut.

- Dirseklerini hafifçe bükülü tut ve kollarını kalçalarına doğru indir.

- Hareket boyunca gövdeni sabit tutarak başlangıç pozisyonuna dön.

Tekrar: 10-15 tekrar, 2-3 set.



Direnç bandıyla sırt antrenmanında nelere dikkat edilmeli?



Direnç bandıyla çalışırken hareketin kontrolünü koruyabileceğin bir direnç seviyesi seçmelisin. Bandı hızla çekmek veya hareketin sonunda kontrolsüz biçimde bırakmak, egzersizin uygulanmasını zorlaştırabilir.

- Hareket boyunca sırtını ve gövdeni kontrollü tut.

- Omuzlarını gereksiz yere yukarı kaldırma.

- Bandı her tekrarda kontrollü biçimde ger ve gevşet.

- Setler ilerledikçe tekniğin bozuluyorsa direnci azalt.

- Bandı kullanmadan önce yıpranma veya çatlak olup olmadığını kontrol et.

Boyun veya sırt bölgesinde ağrıya neden olan hareketleri sürdürme; mevcut bir rahatsızlığın varsa egzersizleri kişisel durumuna uygun şekilde seç.

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